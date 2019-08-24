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Марш защитников Украины-2019: онлайн-трансляция (Видео)

Марш защитников Украины-2019: онлайн-трансляция (Видео)
11:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:На Марш зарегистрировались почти 10 тыс. участников.

На Марш защитников Украины, который начнется в 11.30 на бульваре Тараса Шевченко в столице,

Об этом перед началом мероприятия сообщил один из его организаторов Дмитрий Шатровский.

«У нас зарегистрировано почти 10 тысяч участников по электронным анкетам. Но точно сказать очень трудно, и проконтролировать тем более. У нас представлены 20 областей ... У нас есть семьи павших героев, у нас есть раненые майдановцы, семьи погибших майдановцев», - отметил он.

Также Шатровский добавил, что в марше примут участие, в частности, бойцы полка «Азов», добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» и члены медицинского батальона «Госпитальеры».

«К сожалению, нет представителей отдельной «коробки» от Крыма. И кажется, еще 1-2 областей», - сказал представитель организаторов.

Он напомнил, что участники марша сформируют колонны возле парка Шевченко и начнут шествие ориентировочно в 11.30 по бульвару Шевченко до Бессарабской площади, а дальше - до ЦУМа, где сделают остановку для равнения. Далее они отправятся на Майдан Незалежности, где проведут перформанс в поддержку военнопленных, исполнят Государственный Гимн Украины.«После этого мы расходимся, часть людей идет на Михайловскую площадь для участия в межконфессиональном молебне о погибших участниках боевых действий», - сказал Шатровский.

Отвечая на вопрос журналистов, не рассматривали ли организаторы возможность присоединиться к Шествию достоинства, он отметил, что это невозможно, так как эти мероприятия разведены во времени, чтобы не произошло каких-либо инцидентов или столкновений.

«Мы начали планировать наше мероприятие после того, как президент сказал, что парада не будет. Мы начали планировать свой, потом оказалось, что парад будет. Мы решили проводить свой, как и планировали. Единственное, что развели во времени, чтобы всех все устраивало», - пояснил Шатровский.

В Украине появится новый государственный праздник

На уточнение, не предлагали организаторам марша все же присоединиться к другому мероприятия, он отметил, что «в каком-то формате предлагали», но они решили проводить свой марш отдельно.

«Возможно, в следующем году ситуация изменится, если ветеранскую общественность будет слушать власть», - добавил представитель организаторов.

Кроме того, на вопрос, будет ли участвовать в Марше защитников кто-то из политиков, Шатровский отметил, что будут несколько участников боевых действий, которые являются народными депутатами 8-го созыва.

Шатровский напомнил, что их колонну возглавят семьи павших героев.

В предоставленных организаторами материалах отмечается, что по состоянию на 7 августа проведение маршей-побратимов подтверждено во Львове, Николаеве, Сумах, Днепре, Запорожье и Одессе.

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День Независимости, Гимн Украины, Марш защитников Украины, День Независимости-2019.
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