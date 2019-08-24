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Зеленский постановил наградить 58 украинских военных

Зеленский постановил наградить 58 украинских военных
13:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент отметил госнаградами 58 военных, среди которых 16 - посмертно.

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 58 украинских военнослужащих.

Соответствующий указ №625/2019 опубликован на сайте главы государства.

Как отмечается в документе, награды присвоены “за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины”.

Президент, в частности, отметил военнослужащих орденами Богдана Хмельницкого, “За мужество” и медалями “За військову службу Україні” и “Захист Вітчизни”.

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Всего государственные награды получили 58 защитников, среди которых 16 - посмертно.

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День Независимости, Указ президента, Владимир Зеленский.
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