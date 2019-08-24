Волкер прокомментировал обмен пленными между Украиной и Россией

Новости Украины:Волкер надеется, что сможет пообщаться с Сурковым по этому поводу.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил надежду, что обмен удерживаемых в Украине и России вскоре произойдет.

"Очень надеюсь, что обмен состоится, но я не участвую в этих переговорах. Я знаю, что для президента Украины очень важно вернуть домой всех, и прежде всего моряков. Надеюсь, что в ближайшее время смогу также пообщаться с господином Сурковым (помощник президента РФ Владислав Сурков – ред), встретиться с ним", - сказал Волкер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на результаты по обмену удерживаемых между Россией и Украиной уже в ближайшие дни.

В украинских СМИ обсуждается якобы достигнутая договоренность от обмене по формуле "33 на 33".