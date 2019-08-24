В Центре Киева устроили флешмоб

Новости Украины:Участники марша решили поддержать пленных украинце которые находятся в тюрьмах РФ.

Участники Марша защитников устроили на Майдане в Киеве флешмоб в поддержку украинских военнопленных и узников Кремля.

Участники акции держат в руках портреты с изображением украинских заложников, политзаключенных и военнопленных моряков. Развернули большой флаг Украины.

Развернут большой флаг Украины.Участники мероприятия также скандируют «Украина превыше всего» и «Слава Украине». Флешмоб завершился совместным исполнением гимна.Как отметили организаторы Марша, в нем приняли участие более 15 тысяч человек.

По словам руководителя полиции Киева Андрея Крищенко, правопорядок во время Марша защитников обеспечивают 1,5 тысячи полицейских.

День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины – политико-правового документа, который удостоверял новый статус украинского государства.