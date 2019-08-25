Волкер и Тейлор поблагодарили Зеленского за прием

Новости Украины:Курт Волкер и Уильям Тейлор поблагодарили президента Украины за прием по случаю дня Независимости.

Спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор поблагодарили президента Владимира Зеленского за прием по случаю дня Независимости в Мариинском дворце в столице, сообщает посольство США в Украине.

"Спецпредставитель Волкер и временный поверенный в делах Тейлор благодарны президенту Зеленскому за приглашение на замечательный прием по случаю дня Независимости в Мариинском дворце. Слава Украине!" - говорится в сообщении американского посольства в микроблоге Твиттер в субботу вечером.

Напоминаем, президент Владимир Зеленский заявил, что кандидатов в премьеры двое, но не назвал их фамилии.