Приметы и обряды на 25 августа - День Фотия и Аникиты

Новости Украины:В народе знали, что на Фотия возможны первые заморозки, несмотря на то, что август, по сути, был летним месяцем.

Это время, когда в воздухе уже чувствовалась осень. Клены 25 августа роняли листья, а многие перелетные птицы уже готовились отправиться в теплые края.

В церкви 25 августа почитают память мучеников Фотия и Аникиты, которые соответственно приходились друг другу племянником и дядей. Аникита во времена правления императора Диоклетиана занимал пост военного сановника в Никодимии (примерно III-IV вв.) Однажды Аникита выступил против императора, когда тот расставил оружия казни на городской площади для устрашения сторонников христианской веры. Император настолько разгневался, что повелел подвергнуть Аникиту различным мучениям. Потом его бросили на съедение к диким львам, но даже после этого Аникита остался живым и невредимым. Множество пыток прошел Аникита, но Господь оставлял его в здравии. В это же время Фотий явился к императору и потребовал отпустить Аникиту, за что также был подвергнут пыткам. Обоих поместили в темницу, а потом приговорили к сожжению в печи. Мученики самостоятельно пошли в пылающее пламя и для многих стали тем знамением, которое позволило обратиться в христианскую веру. Интересно, что, согласно легенде, тела мучеников не были поражены огнем даже после смерти. Именно поэтому, многие язычники, присутствовавшие при казни, поверили в Бога.

Наши предки день 25 августа называли Фотей Поветренным, потому что было принято убирать на поветях, где находились бороны, лошадиные упряжки, сохи. Народ верил, что 25 августа нужно прибраться, чтобы черт ногу не сломал и не разозлился.

Также в день Фотия и Аникиты обращали внимание на многочисленные природные явления и приметы и пытались предсказать по ним погоду на ближайшие дни и месяцы.

Народные приметы на 25 августа

Ясная погода - много белых грибов уродится.

Дождливая погода 25 августа - Бабье лето будет длинным.