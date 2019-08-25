Адская жара и редкие дожди: прогноз погоды на 25-26 августа

Погода в Украине солнечная, осадки выпадут лишь в Закарпатской области.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Прогноз погоды на воскресенье, 25 августа, в городах Украины:
Ужгород – +31..+33, дожди
Львов – +26...+28, солнечно, без осадков
Ивано-Франковск – +26...+28, солнечно, без осадков
Тернополь – +25...+27, солнечно, без осадков
Черновцы – +26...+28, солнечно, без осадков
Хмельницкий – +26...+28, солнечно, без осадков
Луцк – +25...+27, солнечно, без осадков
Ровно – +25...+27, солнечно, без осадков
Житомир – +26...+28, солнечно, без осадков
Винница – +26...+28, солнечно, без осадков
Одесса – +31...+33, солнечно, без осадков
Николаев – +32...+34, солнечно, без осадков
Херсон – +33...+35, солнечно, без осадков
Симферополь – +32...+34 солнечно, без осадков
Кропивницкий – +26...+28, солнечно, без опадов
Черкассы – +25...+27, солнечно, без опадов
Чернигов – +25...+27, солнечно, без осадков
Сумы – +24...+26, солнечно, без осадков
Полтава – +25...+27, солнечно, без осадков
Днепр – +28...+30, солнечно, без осадков
Запорожье – +31...+33, солнечно, без осадков
Донецк – +27...+29, солнечно без осадков
Луганск – +27...+29, солнечно, без осадков
Харьков – +26...+28, солнечно, без осадков
Киев – +25..+27, солнечно, без осадков
В воскресенье, 25 августа, по всей Украине солнечно, осадки выпадут лишь в Закарпатской области. Средняя температура воздуха по стране составит 27-30 градусов, в южных регионах до 32 градусов тепла.
В понедельник, 26 августа, в Закарпатской области продолжит лить, на остальной части страны сухо и солнечно. Столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и накануне, в воскресенье.
Во вторник, 27 августа в Украине все так же тепло: в западных областях днем 27-30 градусов, на севере от 24 до 27 градусов, в центре от 26 до 29 градусов, в восточных областях от 26 до 28 градусов, на юге от 27 до 31 градуса.
По Украине 26-27 августа прогнозируют небольшую облачность. Без осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье местами кратковременный дождь, гроза.
28-29 августа по Украине сохранится теплая погода. Без осадков, лишь днем 29 августа на Закарпатье и Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза.