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Зеленского пригласили на фестиваль Bouquet Kyiv Stage

Зеленского пригласили на фестиваль Bouquet Kyiv Stage
23:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Сооснователь фестиваля Bouquet Kyiv Stage Евгений Уткин пригласил президента Украины поучаствовать в этом мероприятии.

Сооснователь фестиваля высокого искусства Bouquet Kyiv Stage Евгений Уткин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Видеообращение появилось сегодня на фейсбук-странице фестиваля.

В нем Евгений Уткин приглашает президента посетить фестиваль Bouquet Kyiv Stage, который проходит в саду «Софии Киевской» и объединяет в себе очень разное искусство: кино, театр, музыку, визуальное искусство, беседы под ясенем. Евгений Уткин предлагает Владимиру Зеленскому на принципах синергии и взаимодействия создать в Киеве нечто уникальное – место силы, которое бы объединяло искусство, бизнес и технологии.

«А давайте представим, что в Киеве появится такое «место силы», где искусство, технологии и бизнес, будут в одном месте. Это будет очень круто. Нигде, никто и никогда такого еще не делал. У нас есть возможность сделать Киев культурной, технологической и бизнес столицей восточной Европы», — говорит Евгений Уткин в своем видеообращении.

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Киев, Владимир Зеленский, Евгений Уткин, Bouquet Kyiv Stage.
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