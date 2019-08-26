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Двое украинцев достигли финиша в веломарафоне длинной 4500 километров

Двое украинцев достигли финиша в веломарафоне длинной 4500 километров
05:16 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины:Украинцы одолели веломарафон Northcape4000.

Евгений Малахановський и Игорь Устименко финишировали веломарафон Northcape4000, маршрут которого проходил из Италии в Норвегию.

Об этом говорится на официальном сайте соревнований Northcape.

"Игорь Устименко и Евгений Малахановський финишировали третий NorthCape4000, теперь соревнования официально закончилось", - сообщают организаторы.

В марафоне участвовали 141 человек и только 65 из них преодолели всю дистанцию соревнований.

"Участники проехали 4500 км по самым красивым местам мира, выдержав невероятные трудности, показав силу и решительность, они завоевали мощный титул - финишер NorthCape4000", - говорится в сообщении организаторов Northcape.

"Не могу сказать, что это было легко, но и не скажу, что очень сложно. 4500 км мы ехали в туринг режиме и похоже, единственные туристы, которые выжили среди "endurance cyclists". Последние километры ощущались один за двадцать, не меньше. мы получили колоссальный опыт и повысили свой скилл до небес", - рассказывает о финише Евгений.

Путешественник поблагодарил за поддержку жену и всех болельщиков - "Спасибо всем кто был с нами. Огромное спасибо за поддержку моей любимой".

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"Ну вот и все, не было никаких сомнений что все это закончиться именно на этом месте, хотя были и моральные трудности, с которыми мне помогла справится моя жена, за что ей огромное спасибо, столько терпения, любви и поддержки не смог бы дать никто.Такие вещи нужно проживать!"- делится впечатлениями Игорь.

"Спасибо всем кто поддерживал и тем не верили, вы все сыграли свою роль в нашем финише. Ждите видео на канале", - подытожил финишер.

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Украина, Италия, Норвегия, Веломарафон, Northcape4000.
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