Именины (День Ангела) Ксении: значение имени и поздравления

Имя Ксения переводится досл. как «гостья». Другое значение имени Ксения - «чужестранка».
Ксения – очень привлекательная и общительная девушка. Однако, общаясь с ней, следует быть осторожным. Ксюша обидчива, близко к сердцу принимает все беды, но при этом и бурно радуется положительным событиям. Ксения чувствительна к несправедливости, с упорством отстаивает права себя и других. В детстве Ксюша мила и спокойна. Она радует родителей, успешно учится, аккуратна и неленива. Из-за обидчивости девочке бывает тяжело общаться со сверстниками. Она не умеет мириться первой, поэтому подружки у Ксюши меняются очень часто. Только девочки, не любящие спорить и перечить, могут долго дружить с Ксюшей. Как правило, Ксения не может усидеть на одном месте. Ее настроение может меняться внезапно. Сейчас она конфузлива, через минуту вспыльчива. Однако в крайности девушка не бросается, хотя уравновешенности ей явно не хватает. Ксюша стремиться заявить о себе и всегда готова пожертвовать собой ради близких.
Ксюша обладает очень развитой интуицией и высоким интеллектом. Она способна видеть незаметные другим связи между событиями и вещами. Однако свои способности Ксения не использует для получения выгоды. Девушка лишена хитрости и умения изворачиваться. В своих стремлениях Ксения способна проявить заметную настойчивость, поражений не приемлет. В дружбе она верна, надежна и принципиальна. Проявляет себя как заботливый и внимательный друг.
Поздравления
С днем ангела тебя, Оксана,
И пусть холодным зимним днем
Любовь своим теплом согреет,
Одарит светом и добром.
Пусть счастье отыщет тебя,
Пусть жизнь будет яркой, как в сказке.
А я поздравляю тебя,
чтоб ты оставалась прекрасной.
Ксюша, с праздником тебя
Нынче дружно поздравляем.
Счастья, радости, везенья
И любви тебе желаем!
Чтоб как в сказке ты жила,
Очень доброй и чудесной.
И чтоб жизнь твоя была
Позитивной, интересной!
Ксюша, Ксюнечка, Оксанка...
Светлая улыбка, гордая осанка!
Нежно поздравляем,
Всей толпой желаем
Искреннего смеха
И во всем успехов.
Счастья и признаний,
Мудрости и знаний.
Долгого терпения,
Жизни, как варение —
Сладкой и воздушной.
Словом, самой лучшей!
Ксюшенька-душенька, в этот день мы хотим пожелать тебе здоровья и счастья. Пусть все загаданное когда-то исполнится в ближайшее время. Пускай судьба уготовит тебе долгую дорогу жизни, полную приключений и неожиданностей. Пускай на этой дороге у тебя не встретится непосильных препятствий, а все сюрпризы будут приятными.
Сегодня все слова — лишь для тебя,
И мы спешим поздравить с днем рождения.
От всего сердца, искренне любя,
Желаем в жизни счастья тебе, Ксения!
Пусть исполняются всегда твои мечты,
Здоровье никогда пусть не подводит.
Тепла, добра, любви и красоты!
Ну а проблемы мимо пусть проходят.
Ксения, милая, нежная,
Как пена морская прибрежная,
Дышит покоем и счастьем.
Любви тебе! Прочь все ненастья!
В душе только теплого лета!
Весны, что цветами одета.
Улыбок, хороших друзей!
Живи полной жизнью,
Дерзай, не робей!
Тепла тебе, мира и радости.
И много любимых сладостей!
Ксения, сегодня твой день, и я от всей души хочу тебя с ним поздравить. Ты очень гостеприимная, чуткая, проникновенная и искренняя. Ты душа не только семьи, но и всех компаний в которых бываешь. И я хочу пожелать тебе искренности, ярких и волнительных дней, которые подарят тебе массу впечатлений и эмоций. Не теряй своей душевной красоты, ведь именно она делает тебя столь особенной и незабываемой.