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Именины (День Ангела) Ксении: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Ксении: значение имени и поздравления
09:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Имя произошло от забавных стихов, которыми греки встречали своих гостей.

Имя Ксения переводится досл. как «гостья». Другое значение имени Ксения - «чужестранка».

Ксения – очень привлекательная и общительная девушка. Однако, общаясь с ней, следует быть осторожным. Ксюша обидчива, близко к сердцу принимает все беды, но при этом и бурно радуется положительным событиям. Ксения чувствительна к несправедливости, с упорством отстаивает права себя и других. В детстве Ксюша мила и спокойна. Она радует родителей, успешно учится, аккуратна и неленива. Из-за обидчивости девочке бывает тяжело общаться со сверстниками. Она не умеет мириться первой, поэтому подружки у Ксюши меняются очень часто. Только девочки, не любящие спорить и перечить, могут долго дружить с Ксюшей. Как правило, Ксения не может усидеть на одном месте. Ее настроение может меняться внезапно. Сейчас она конфузлива, через минуту вспыльчива. Однако в крайности девушка не бросается, хотя уравновешенности ей явно не хватает. Ксюша стремиться заявить о себе и всегда готова пожертвовать собой ради близких.

Ксюша обладает очень развитой интуицией и высоким интеллектом. Она способна видеть незаметные другим связи между событиями и вещами. Однако свои способности Ксения не использует для получения выгоды. Девушка лишена хитрости и умения изворачиваться. В своих стремлениях Ксения способна проявить заметную настойчивость, поражений не приемлет. В дружбе она верна, надежна и принципиальна. Проявляет себя как заботливый и внимательный друг.

Поздравления

С днем ангела тебя, Оксана,

И пусть холодным зимним днем

Любовь своим теплом согреет,

Одарит светом и добром.

Пусть счастье отыщет тебя,

Пусть жизнь будет яркой, как в сказке.

А я поздравляю тебя,

чтоб ты оставалась прекрасной.

Ксюша, с праздником тебя

Нынче дружно поздравляем.

Счастья, радости, везенья

И любви тебе желаем!

Чтоб как в сказке ты жила,

Очень доброй и чудесной.

И чтоб жизнь твоя была

Позитивной, интересной!

Ксюша, Ксюнечка, Оксанка...

Светлая улыбка, гордая осанка!

Нежно поздравляем,

Всей толпой желаем

Искреннего смеха

И во всем успехов.

Счастья и признаний,

Мудрости и знаний.

Долгого терпения,

Жизни, как варение —

Сладкой и воздушной.

Словом, самой лучшей!

Ксюшенька-душенька, в этот день мы хотим пожелать тебе здоровья и счастья. Пусть все загаданное когда-то исполнится в ближайшее время. Пускай судьба уготовит тебе долгую дорогу жизни, полную приключений и неожиданностей. Пускай на этой дороге у тебя не встретится непосильных препятствий, а все сюрпризы будут приятными.

Сегодня все слова — лишь для тебя,

И мы спешим поздравить с днем рождения.

От всего сердца, искренне любя,

Желаем в жизни счастья тебе, Ксения!

Пусть исполняются всегда твои мечты,

Здоровье никогда пусть не подводит.

Тепла, добра, любви и красоты!

Ну а проблемы мимо пусть проходят.

Ксения, милая, нежная,

Как пена морская прибрежная,

Дышит покоем и счастьем.

Любви тебе! Прочь все ненастья!

В душе только теплого лета!

Весны, что цветами одета.

Улыбок, хороших друзей!

Живи полной жизнью,

Дерзай, не робей!

Тепла тебе, мира и радости.

И много любимых сладостей!

Ксения, сегодня твой день, и я от всей души хочу тебя с ним поздравить. Ты очень гостеприимная, чуткая, проникновенная и искренняя. Ты душа не только семьи, но и всех компаний в которых бываешь. И я хочу пожелать тебе искренности, ярких и волнительных дней, которые подарят тебе массу впечатлений и эмоций. Не теряй своей душевной красоты, ведь именно она делает тебя столь особенной и незабываемой.

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