Командующий ВМС назначил служебное расследование в военной части где погиб морпех

Новости Украины:По факту гибели военнослужащего в Одесской области правоохранительные органы проводят следственные действия.

Командующий ВМС назначил служебное расследование в военной части в Одесской области, где был убит морской пехотинец.

Об этом пресс-центр Командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

"В воскресенье, 25 августа, в одной из военных частей морской пехоты произошел трагический случай гибели военнослужащего. По указанию командующего Военно-Морских Сил Украины в военной части проводится служебная проверка", - сказано в сообщении.

Как отмечается, по факту гибели военнослужащего правоохранительные органы проводят следственные действия с целью предоставления правовой квалификации и установления обстоятельств происшествия.

Как сообщалось ранее, в Одесской области полиция задержала военнослужащего, подозреваемого в том, что во время несения службы на КПП застрелил сослуживца. Согласно данным полиции, ЧП произошло днем 25 августа в селе Дачное Беляевского района, где дислоцируется 35-я отдельная бригада морской пехоты.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.