Ореховый Спас 2019: приметы, поверья и все, что нужно знать о празднике

Новости Украины:Тройку Спасов, которые отмечаются православной церковью с первой половины августа, закрывает Ореховый, он же Хлебный.

Третий Спас – Ореховый, или Хлебный – замыкает двухнедельный Успенский пост и является последним из Спасов, после Медового (14 августа) и Яблочного (19 августа). Ореховым он назван потому, что народные природоведы считают, будто к этому дню окончательно созревают орехи. В этот день также принято выпекать из нового урожая хлеб, который после освящения становится главным блюдом этого праздника. Отмечается Третий Спас 29 августа (по новому стилю).

Другие названия Орехового Спаса

Третий Спас называется также Спас на полотне (Первый – "на воде", Второй – "на горе"). Среди его народных названий – Малый Спас, Холщовый Спас, Калинник, Бороздень, Брязже. Называют его также Нерукотворным.

Предание о Нерукотворном образе

Согласно древнему приданию, которое основано на найденном в IV веке документе, властитель города Эдессы в Месопотамии, Авгарь, болел проказой. Желая исцелиться от неизлечимой болезни, он послал к Иисусу Христу живописца Ананию с письмом, где просил Спасителя об исцелении. Увидев лик Спасителя, художник пожелал изобразить Его черты на полотне, но это ему никак не удавалось.

И тогда Господь попросил подать ему полотенце, умылся и отер лицо. На полотенце отпечатался его лик. Благодаря этому Нерукотворному образу, привезенному живописцем, князь Эдессы исцелился от своего недуга и занялся распространением Христианства.

Образ Иисуса Христа, прикрепленный над главными воротами города, похитили мусульмане, и только через девять столетий византийский император Михаил III смог его выкупить.

29 августа 944 года Эдесский образ по приказу Константина Багрянородного перенесли в Константинополь и установили в честь этого празднество.

В 1204 году Нерукотворный образ выкрали из Константинополя во время одного их крестовых походов. Согласно легенде, его везли на корабле, который затонул, и с того времени старинная реликвия считается потерянной.

Также считается, что первые византийские и древнерусские иконы писали именно с этого Нерукотворного образа. Этот день является также днем почитания мученика Диомида врача, которому молятся в случаях различных недугов и болезней.

Приметы и поверья на Ореховый спас

Сбор орехов начинала, самая уважаемая женщина в округе. Потом к ней присоединялись и другие односельчане. Брали с нее пример, стараясь собрать как можно больше орехов. Ведь согласно поверью, чем больше орехов собрать, тем больше будет урожай зерновых на следующий год.

Если в лесу на голову упал орех, то это хороший знак, свидетельствующий об удаче в делах. А найти два сросшихся ореха, на праздник, считается небывалым везеньем. Их необходимо подобрать левой рукой и положить в кошелек, чтобы привлечь деньги.

В народе старались успеть закончить жатву хлебов до Третьего спаса, чтобы ничего не пропало и не сгнило. Серпы бережно обвязывали последними, собранными колосьями, клали под них иконы, и оставляли до следующей жатвы.

На Ореховый спас люди, всегда внимательно следили за поведением птиц, особенно, аистов, журавлей и ласточек. Если аисты отлетят на юг к Третьему спасу, то на Покрова (14 октября) предвидеться сильный мороз, а весна наоборот ожидается солнечной. Птицы не спешат с отлетом – осень порадует теплом, зима начнется поздно, а весной будет прохладно.

По стародавнему приданию, хлебными крошками, нужно покормить улетающих в теплые края птиц. И если по дороге, птицы встретят души почивших родственников, то передадут им послания.

За праздничным ужином, по народному поверью, нужно отдать дань уважения хозяйке и испробовать каждое блюдо, стоящее на столе. Тогда целый год будет сопутствовать удача, и не будет финансовых проблем. На праздник принято желать всем здоровья, такого же крепкого, как скорлупа ореха, благосостояния и Божьего благословения во всех начинаниях.

Обычаи и приметы на Ореховый Спас

На Третий Спас в церкви святят орехи, и с этого дня разрешается есть орехи нового урожая. А с Успением Богородицы, отмечаемым накануне, связывали окончание хлебной жатвы. Согласно народным поверьям, урожай орехов предвещает урожай ржи на следующей год. В этот день пекут пироги из муки нового урожая, а также сеют озимую рожь.

После общей домашней молитвы хозяйки с хлебом и солью провожали мужчин на поля, укладывая на телегу три снопа, а сверху – рожь для посева в мешках. На поле их встречали гречневой кашей, а после посева озимого хлеба пирог и каша елись всей семьей. Еще одно народное название Третьего Спаса – Холщовый (Спас на холсте) – было дано потому, что в этот праздник происходили ярмарки, где велись торги полотном и холстами. Считалось, что в этот день нужно купить хоть что-то, иначе проведешь весь год в нищете.

Главное блюдо праздника, конечно, освященный хлеб нового урожая, а также орехи. "Третий Спас хлеба припас". Народ отмечал этот день как день благодарения Господу за хлеб насущный.

Хозяйки делали хлеб и пироги с грибами из новой муки, готовили блюда с орехами и угощали ими всех родных и гостей. Успенский пост к этому дню уже заканчивался, а значит, можно было ставить на стол мясные и рыбные блюда. Однако во главе стола, конечно, были хлеб, орехи, мед и яблоки. Считалось, что, если человек отведает от каждого блюда, исполнится любое его желание, а в жизнь потекут деньги.

В этот день хозяйки делали также специальную настойку, помогавшую избавиться от любой простуды. Для нее брались перепонки грецких орехов и заливались водкой или самогоном.

На Ореховый Спас происходит последний отлет журавлей и ласточек. Если журавли улетели, значит, на Покров будет мороз. А вот грозовой август является предвестником долгой теплой осени. В городах с этого дня начинаются "великоденские" гулянья. В некоторых землях в этот день, как и на Второй Спас, святят новые колодцы, целебные источники чистят к осени и пьют подземную водицу.

Интересной приметой является то, что на Ореховый Спас каждая ведьма готовит волшебную палочку. В народе говорили, будто волшебные палочки делались именно из орешника, который в этот день наполняется особой силой. А вот простые люди делали в этот день из ореха банные веники. Считалось, что такой веник поможет вылечить любую болезнь, даже самую тяжелую, однако их нельзя было сушить и хранить рядом с вениками, связанными из ветвей других деревьев.

Полезные свойства орехов

Раньше в наших землях росли только лесные (фундук) и грецкие орешки. Сейчас из разных стран их привозят гораздо больше, и каждый из орехов по-своему полезен и вкусен. Орехи содержат главные источники энергии – белки и жиры. Причем белки схожи с белками мяса. А двадцати грецких орехов хватает для восполнения суточной потребности человека в жирах. Однако можно не бояться поправиться: орехи применяют и в вегетарианской, и в диетической кухне, даже в случаях ожирения, поскольку клетчатка улучшает работу кишечника.

Кроме того, они содержат много минеральных веществ и микроэлементов, в частности йод и цинк, а также витаминов, полиненасыщенных жирных кислот, препятствий.

Так, арахис помогает больным гемофилией, диабетом и экссудативным диатезом. Кедровые орешки повышают защитные силы, иммунитет, хорошо влияют на развитие детей. Питательные свойства кедрового масла выше подсолнечного. Фисташки являются полезными для мозга и сердца, а также при болезнях печени. Усиливают потенцию.

Грецкие еще называют пищей для ума. Жрецы в древнем Вавилоне не разрешали простым людям есть орехи, чтобы они не стали слишком умными. На самом деле, грецкие орехи благотворно влияют на сосуды головного мозга, являясь профилактикой инсульта и средством для улучшения памяти. При лечении используются не только орехи, но и листья.

Фундук собирали еще во времена неолита. Белка в этом орехе больше, чем в мясе, а масло применяется в косметологии. Согласно последним исследованиям, в лесном орехе найдено вещество, способное замедлить развитие онкозаболеваний. Фундук очищает организм, способствует работе кишечника, перед сном рекомендуется принимать горстку этих орехов.