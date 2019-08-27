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Фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир": что их ждет

Фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир": что их ждет
08:26 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твитер

Новости Украины:Суд России продлил срок ареста еще на пол года.

Суд в Ростове-на-Дону продлил на шесть месяцев арест восьмерым фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Алексея Ладина.

Марлен Асанов, Сервер Зекирьяев, Эрнес Аметов, Тимур Ибрагимов, Сейран Салиев, Мемет Белялов, Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов останутся в СИЗО до 13 февраля 2020 года.

Первое предварительное заседание по данному делу проходило по видеоконференцсвязи из суда в Ростове-на-Дону с Симферопольским СИЗО №1, где находились обвиняемые.

При этом их адвокаты участвовали в заседании из Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе.

"Суд отказал во всех ходатайствах защиты: о прекращении уголовного дела, о возврате дела прокурору, поскольку обвинение не конкретизировано; о применении (к подзащитным) четвертой Женевской конвенции. Зато судья по собственной инициативе продлил всем подзащитным на шесть месяцев арест в СИЗО", – рассказал он.

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Следующее заседание, на котором уголовное дело начнут рассматривать по существу, назначено на 3 сентября. До этого времени, по словам адвоката, всех обвиняемых этапируют в СИЗО Ростова-на-Дону.

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Россия, Крым, Суд, СИЗО, РФ, Ростов-на-Дону, Срок, Дело Хизб-ут-Тахрир, Сервер Мустафаев.
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