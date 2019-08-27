Скачать
Вторник, 27.08.2019
Главные новости 26 августа: Заседание подготовительной группы ВР, саммит G7 и "нормандский формат"
Главные новости 26 августа: Заседание подготовительной группы ВР, саммит G7 и "нормандский формат"
Иран отверг предложение Макрона
Иран отверг предложение Макрона
Свитолина стартовала с уверенной победы на US Open (Фото, Видео)
Свитолина стартовала с уверенной победы на US Open (Фото, Видео)
Приметы и обряды на 27 августа - Михеев день
Приметы и обряды на 27 августа - Михеев день

Жара и дожди: какими будут последние дни лета

Жара и дожди: какими будут последние дни лета
08:42 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Во вторник в Украине кратковременные дожди вероятны лишь на Закарпатье и Прикарпатье, температура ночью 11-16°, днем 24-29°.

"Небольшая облачность, без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный( в западных областях юго-восточный), 3-8 м/с, в Карпатах во время гроз отдельные порывы 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Прогноз погоды на воскресенье, 25 августа, в городах Украины:

  • Ужгород – +30..+35, дожди с грозами
  • Львов – +28...+30, солнечно, без осадков
  • Ивано-Франковск – +29...+31, дожди с грозами
  • Тернополь – +28...+30, солнечно, без осадков
  • Черновцы – +28...+30, солнечно, без осадков
  • Хмельницкий – +28...+30, солнечно, без осадков
  • Луцк – +28...+30, солнечно, без осадков
  • Ровно – +27...+29, солнечно, без осадков
  • Житомир – +26...+28, солнечно, без осадков
  • Винница – +27...+29, солнечно, без осадков
  • Одесса – +30...+32, солнечно, без осадков
  • Николаев – +30...+32, солнечно, без осадков
  • Херсон – +33...+35, солнечно, без осадков
  • Симферополь – +28...+30 солнечно, без осадков
  • Кропивницкий – +27...+29, солнечно, без осадков
  • Черкассы – +27...+29, солнечно, без осадков
  • Чернигов – +26...+28, солнечно, без осадков
  • Сумы – +25...+27, солнечно, без осадков
  • Полтава – +26...+28, солнечно, без осадков
  • Днепр – +28...+30, солнечно, без осадков
  • Запорожье – +28...+30, солнечно, без осадков
  • Донецк – +26...+28, солнечно без осадков
  • Луганск – +26...+28, солнечно, без осадков
  • Харьков – +26...+28, солнечно, без осадков
  • Киев – +25..+27, солнечно, без осадков

Прогноз погоды на 27 августа

Температура ночью 11-16°, на побережье морей 17-22°; днем 24-29°, в южной части и в западных областях 30-33°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области во вторник небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. В столице температура ночью 14-16°, днем 26-28°, в Киевской области ночью 11-16°, днем 24-29°.

28-29 августа в Украине ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, 29 августа на юге страны восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днем 23-28°, в южной части и Закарпатье 27-32°; 29 августа в северных и восточных областях ночью 8-13°, днем 20-25°.

Приметы и обряды на 27 августа - Михеев день

На Киевщине 28-29 августа небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура 28 августа ночью 11-16°, днем 23-28°; 29 августа ночью 8-13°, днем 20-25°.

Согласно прогнозу, 30 - 31 августа осадки также не ожидаются, лишь на Закарпатье и Прикарпатье местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 8-14°, на юге и Закарпатье 11-17°, днем 22-28°, на Закарпатье и Прикарпатье до 31°.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Погода, Жара, Дожди, Тепло, Прогноз погоды, Укргидрометрцентр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 27 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Волкер рассказал, где могут встретиться Зеленский и Трамп
03 Сахара: что таит в себе самая большая пустыня в мире
04 Грозит до 3 лет: на Житомирщине открыли уголовное дело против вандалов
05 Командующий ВМС назначил служебное расследование в военной части где погиб морпех
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жара и дожди: какими будут последние дни лета
Жара и дожди: какими будут последние дни лета
Официальный курс валют от НБУ на 27 августа
Официальный курс валют от НБУ на 27 августа
День в ООС: Оккупанты ранили украинского военнослужащего
День в ООС: Оккупанты ранили украинского военнослужащего
Google выпустил Doodle в честь легендарной певицы Сезарии Эворы (Фото, Видео)
Google выпустил Doodle в честь легендарной певицы Сезарии Эворы (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь