Жара и дожди: какими будут последние дни лета

"Небольшая облачность, без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный( в западных областях юго-восточный), 3-8 м/с, в Карпатах во время гроз отдельные порывы 15-20 м/с.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Прогноз погоды на воскресенье, 25 августа, в городах Украины:
Прогноз погоды на 27 августа
Температура ночью 11-16°, на побережье морей 17-22°; днем 24-29°, в южной части и в западных областях 30-33°", - говорится в сообщении.
В Киеве и области во вторник небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. В столице температура ночью 14-16°, днем 26-28°, в Киевской области ночью 11-16°, днем 24-29°.
28-29 августа в Украине ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, 29 августа на юге страны восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днем 23-28°, в южной части и Закарпатье 27-32°; 29 августа в северных и восточных областях ночью 8-13°, днем 20-25°.
На Киевщине 28-29 августа небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура 28 августа ночью 11-16°, днем 23-28°; 29 августа ночью 8-13°, днем 20-25°.
Согласно прогнозу, 30 - 31 августа осадки также не ожидаются, лишь на Закарпатье и Прикарпатье местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 8-14°, на юге и Закарпатье 11-17°, днем 22-28°, на Закарпатье и Прикарпатье до 31°.