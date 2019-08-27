Жара и дожди: какими будут последние дни лета

Новости Украины:Во вторник в Украине кратковременные дожди вероятны лишь на Закарпатье и Прикарпатье, температура ночью 11-16°, днем 24-29°.

"Небольшая облачность, без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный( в западных областях юго-восточный), 3-8 м/с, в Карпатах во время гроз отдельные порывы 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Прогноз погоды на воскресенье, 25 августа, в городах Украины:

Ужгород – +30..+35, дожди с грозами

Львов – +28...+30, солнечно, без осадков

Ивано-Франковск – +29...+31, дожди с грозами

Тернополь – +28...+30, солнечно, без осадков

Черновцы – +28...+30, солнечно, без осадков

Хмельницкий – +28...+30, солнечно, без осадков

Луцк – +28...+30, солнечно, без осадков

Ровно – +27...+29, солнечно, без осадков

Житомир – +26...+28, солнечно, без осадков

Винница – +27...+29, солнечно, без осадков

Одесса – +30...+32, солнечно, без осадков

Николаев – +30...+32, солнечно, без осадков

Херсон – +33...+35, солнечно, без осадков

Симферополь – +28...+30 солнечно, без осадков

Кропивницкий – +27...+29, солнечно, без осадков

Черкассы – +27...+29, солнечно, без осадков

Чернигов – +26...+28, солнечно, без осадков

Сумы – +25...+27, солнечно, без осадков

Полтава – +26...+28, солнечно, без осадков

Днепр – +28...+30, солнечно, без осадков

Запорожье – +28...+30, солнечно, без осадков

Донецк – +26...+28, солнечно без осадков

Луганск – +26...+28, солнечно, без осадков

Харьков – +26...+28, солнечно, без осадков

Киев – +25..+27, солнечно, без осадков

Прогноз погоды на 27 августа

Температура ночью 11-16°, на побережье морей 17-22°; днем 24-29°, в южной части и в западных областях 30-33°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области во вторник небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. В столице температура ночью 14-16°, днем 26-28°, в Киевской области ночью 11-16°, днем 24-29°.

28-29 августа в Украине ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, 29 августа на юге страны восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днем 23-28°, в южной части и Закарпатье 27-32°; 29 августа в северных и восточных областях ночью 8-13°, днем 20-25°.

На Киевщине 28-29 августа небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура 28 августа ночью 11-16°, днем 23-28°; 29 августа ночью 8-13°, днем 20-25°.

Согласно прогнозу, 30 - 31 августа осадки также не ожидаются, лишь на Закарпатье и Прикарпатье местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 8-14°, на юге и Закарпатье 11-17°, днем 22-28°, на Закарпатье и Прикарпатье до 31°.