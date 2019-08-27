Именины (День Ангела) Евы: значение имени и поздравления в прозе

Новости Украины:Имя Ева – имя прародительницы всего человечества.

Происходит от древнееврейского имени Хава, означающего"дающая жизнь","жизнь". В современном контексте его можно перевести как"живая","подвижная","озорная". В некоторые языки христианских народов это имя вошло как Эва (чешский, польский), Ива (английский). В грузинском языке – Хава.

Женщина с именем Ева обладает волевым характером, который дополняется способностью контролировать себя в любой ситуации. Ей присущи такие качества как уравновешенность, сдержанность, настойчивость и внимательность. Ева имеет свой, отличающийся от других, взгляд на все, что может происходить в жизни. Ева имеет свой, отличающийся от других, взгляд на все, что может происходить в жизни, а также у нее всегда приоритетным является собственное мнение по разным вопросам, которое не зависит от того, что могут думать другие.

Такая женщина имеет повышенный уровень интеллекта. Если какое-нибудь предприятие покажется для нее сомнительным в плане морали или закона, она никогда не ввяжется в него. Женщина с именем Ева, как правило, владеет гибким и изворотливым умом. Ева разумна: она доверяет фактам и логике больше, чем своей интуиции. Она старается сама планировать и строить свою жизнь и определять в ней ценности.

В семье она - глава, но это главенство она осуществляет тактично. Женщина с таким именем прекрасная гостеприимная хозяйка и превосходный кулинар, который не раз порадует своими съедобными шедеврами не только семью, но и гостей. От этого муж постоянно без ума от своей жены. Обычно семейная жизнь Евы всегда приносит ей счастье и длится долгие годы. Однако жить со свекровью она не желает и старается свить семейное гнездо вне родительского дома мужа.

Поздравления

Поздравляю, Евочка! Желаю жарких дней счастья в жизни и освежающей прохлады вдохновения. Пусть будут для Евы все пути открыты, пусть с твоих желаний и стремлений начинаются грандиозные истории и весёлые приключения.

Прекрасная Ева, поздравляю тебя. Будь всегда Единственной и неповторимой, Величественной и необыкновенной, Абсолютно счастливой и нежной. Пусть сады твоей души цветут, пусть мечты твоего сердца осуществляются, пусть дороги твоей жизни ведут тебя к успеху.

Евочка, я искренне тебя поздравляю и хочу пожелать, чтобы жизнь бурлила ключом живой воды, чтобы ни одно твоё старание не было напрасным, чтобы ни одна возможность не была тобой упущена. Желаю уверенно строить планы, жить по своему усмотрению и в своё удовольствие.

Будь первой во всём, покоряй этот мир, создавай что-то прекрасное, верь в себя, дари тепло и нежность близким, бери от жизни только всё самое доброе и радостное, почаще улыбайся и пусть у тебя всё будет чудесно, милая Евочка! Поздравляю тебя, будь счастлива.

Милая Евочка, прекрасная дива, истинная богиня, поздравляю тебя и от чистого сердца желаю вечной красоты и невероятных ощущений счастья. Пусть этот день запомнится навсегда, пусть в твоей жизни царит удача и радость. Желаю тебе, Ева, всегда быть первой, неповторимой и особенной.

Единственная в своём роде, Великолепная дива, Ангел во плоти, — поздравляю, милая Ева, и желаю тебе всегда быть счастливой. Пусть для тебя каждый день готовит приятные сюрпризы, счастливые истории, добрые слова, радостные встречи. Желаю тебе, здоровья, мира, любви и солнечной погоды на сердце.

Милая Ева, прекрасная Евочка, я тебя искренне хочу поздравить в этот день. Желаю доводить до победного конца всё то, что начинала, желаю получать от жизни то, о чём всегда мечтала, желаю никогда не отпускать от себя то, что дорого твоему сердцу, желаю наполнять свою жизнь тем, что радует твою душу.