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Суд изменил меру пресечения Бекирову

Суд изменил меру пресечения Бекирову
12:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Крымский активист Эдем Бекиров был освобожден из СИЗО.

Подконтрольный Кремлю Центральный райсуд Симферополя изменил меру пресечения тяжелобольному крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, незаконно обвиняемому в обороте взрывчатых веществ и боеприпасов, и отпустил его из СИЗО под обязательство о явке в суд.

Об этом в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк.

По его словам, Бекиров провел в заключении 258 дней.

12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Дочь активиста и адвокаты неоднократно заявляли об ухудшении состояния его здоровья.

Европейский суд по правам человека обязал власти РФ немедленно поместить Бекирова в больницу, а также обеспечить его медицинское обследование.

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12 июня ФСБ РФ завершила следствие по делу Бекирова. Он не признал вину и полностью подтвердил свои показания, данные во время следствия, а также уточнил по часам и по датам, с кем и где находился тогда, когда якобы ”передавал взрывчатку и боеприпасы”.

8 августа подконтрольный Кремлю Верховный суд оккупированного Крыму, несмотря на доводы адвокатов о том, что Бекиров из-за тяжелого состояния здоровья не сможет скрыться от следствия, принял решение продлить ему арест до 11 октября.

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Россия, Суд, Заключенные, СИЗО, РФ, Эдем Бекиров.
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