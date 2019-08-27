Аваков пообещал решить проблему с жильем для полицейских

Во вторник в Киеве в ходе презентации результатов первой мотивационной программы по предоставлению жилья полицейским и спасателям, Аваков напомнил, что программа льготного финансового лизинга стартовала в ноябре 2018 года.
"К маю мы преодолели бюрократические преграды, и сейчас имеем первые результаты по этой программе... 40% скидки для мотивированного полицейского или спасателя, который работает более чем 15 лет. С мая по август 2019 года, когда программа полноценно заработала, более 500 семей уже подписали договоры и получили жилье", - сказал министр.
Он выразил надежду на то, что на текущей неделе будут подписаны ещё 200 договоров на получение жилья на условиях льготного финансового лизинга.
"До конца года, думаю, в разы увеличим это число. И это только первый шаг. Мы ожидаем, что сможем решить проблему необеспеченности жильем наших сотрудников за три года", - подчеркнул Аваков.