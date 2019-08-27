Цифровизация Рады: в "Слуге народа" презентовали чат-бот для депутатов

Новости Украины:В "Слуге народа" представили электронного помощника – чат-бот для народных депутатов

Избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Янченко совместно с экспертом по искусственному интеллекту аналитического центра "Украинский институт будущего" Антоном Семеновым и руководителем IT-управления Верховной Рады Алексеем Сидоренко представили электронного помощника – чат-бот для народных депутатов.

Презентация состоялась на пресс-конференции в Киеве.

По словам Янченко, создание этого чат-бота является реализацией одного из приоритетных направлений программы президента Украины Владимира Зеленского и команды "Слуги народа" по созданию "государства в смартфоне".

"Это одна из инициатив по преобразованию бюрократического государства в государство в смартфоне, которое будет доступным и близким для граждан. В Верховную Раду нового созыва зашло слишком много новых народных депутатов. Это люди, для которых это первый опыт. Собственно, мы уже столкнулись с большим количеством бюрократии относительно подачи документов, сбора справок, сбора "бумажки" для того, чтобы зарегистрироваться в ЦИК, в аппарате Верховной Рады", - пояснила Янченко.

По ее словам, чат-бот поможет выяснить, как зарегистрировать, оформить на работу помощников, каков порядок организации командировок, каким образом записаться в тот или иной комитет или группу дружбы с другой страной.

"Есть огромное количество организационных вопросов, с которыми новые народные депутаты встретятся впервые. Для того, чтобы помочь им, с одной стороны, сориентироваться в этом, с другой стороны, для того, чтобы не создавать информационного хаоса, мы совместно с Украинским институтом будущего и IT-управлением Верховной Рады Украины пришли с инициативой создать такой чат-бот" - сказала Янченко.

Эксперт по вопросам искусственного интеллекта Украинского института будущего Антон Семенов отметил, что чат-бот работает в Telegram.

"Чат-бот создан для того, чтобы помогать народному депутату, чтобы сократить время на поиск тех или иных документов, он может отвечать на многие вопросы, ответы на которые содержатся в специализированных базах данных ВР, различных справочниках, разной нормативной документации", - заявил эксперт.

"Этот бот может помочь народному депутату в правильном оформлении своих помощников, что для этого необходимо, куда обращаться. Бот может показать народному депутату, какие залы доступны для заседаний, какие залы касаются каких комитетов, для того, чтобы народный депутат мог быстро и оперативно сориентироваться ... Бот может рассказать своему пользователю о законотворческой деятельности, рассказать о терминологии", - сообщил Семенов.

Председатель IT-управления ВР Алексей Сидоренко назвал создание чат-бота "первым шагом на пути цифровой трансформации новой Верховной Рады Украины".

"Это гид, проводник по сложным бюрократическим и организационным процессам, которыми надо довольно быстро овладеть народным депутатам 9-го созыва", - подчеркнул Сидоренко.