Украина потеряла 220 бойцов в "Иловайском котле"

Новости Украины:Генштаб обнародовал новые данные по потерям бойцов в "Иловайском котле".

Непосредственно во время выхода по «зеленому коридору» погибли 129 человек, пропали без вести - 22 (по состоянию на 22 августа 2019 года - 10 остаются), в плен тогда попали десять военных.

Такие обновленные данные представил Генштаб Вооруженных сил Украины, сообщает «BBC News Украина» .

"Количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск - 220 человек, 44 - ранены, 40 - пропавших без вести, 13 содержатся в заложниках (по состоянию на 22 августа 2019)", - сообщил Генштаб.

Там уточнили потери непосредственно во время выхода по "зеленому" коридору: "Именно 29 августа 2014 года: погибли - 129 человек, ранены - 18 человек, пропали без вести - 22 (по состоянию на 22 августа 2019 года - 10 остаются), в заложниках - 10 (по состоянию на 29.08.2014) ».

В Генштабе также отмечают, что "к погибшим добавлено количество пропавших без вести, которые были идентифицированы с экспертизой ДНК по состоянию на 16 августа 2019".

Такие цифры не учитывают погибших добровольческих подразделений МВД, воевавших в Иловайске в августе 2014 года вместе с армией.

Ранее военная прокуратура сообщала, что общие потери МВД и ВСУ под Иловайском были 366 бойцов.

Бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в недавнем интервью "Радио Свобода" рассказал, что добровольческие батальоны потеряли в этих боях 200 бойцов.

Таким образом, с учетом ответа Генштаба на запрос BBC News Украина, общие потери сил АТО под Иловайском в августе в 2014 года могут достигать 420 бойцов.

В то же время эта цифра может быть еще больше с учетом 40 пропавших без вести (среди них - бойцы, родственники которых отказываются признавать их гибель и не верят результатам ДНК-экспертизы тел), а также умерших позже от ранений, полученных под Иловайском, отмечает издание.

По данным военной прокуратуры, главной причиной потерь АТО в августе 2014 года стало вторжение девяти батальонно-тактических групп российской армии. Кроме того, на ситуацию повлиял низкий уровень боеспособности украинской армии, дезертирство и невыполнение приказов, а также "отдельные ошибки руководства АТО при планировании и проведении военных операций, которые не находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением тяжких последствий - гибели украинских военных ".

24 августа президент Зеленский подписал указ о ежегодном праздновании 29 августа как День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.