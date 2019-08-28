Приметы и обряды на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы

Новости Украины:Обычай отмечать праздник Успения Пресвятой Богородицы берет свое начало еще с апостольских времен.

По Воскресении Спасителя ученики его во время трапезы обязательно оставляли за столом одно незанятое место и кусок хлеба. А когда на третий день после успения (смерти) Богородицы они стали возносить молитвы во имя Господне, внезапно "Пресвятая Богородица явилась в воздухе". После этого чудесного события святые апостолы стали одну часть хлеба вкушать перед трапезой во имя Господа, а другую после трапезы во имя Богородицы.

Апостольский обычай в сознании народном и быту преобразовался в другой повсеместно распространенный на Руси и приуроченный к Успению обычай - освящение хлеба. Ведь 28 августа заканчивалась жатва, и в церквах, подобно пасхальному куличу, освящался первый свежеиспеченный каравай из муки нового урожая.

День окончания жатвы называли по-разному: "госпожинки", "спожинки", "дожинки". "Госпожинками" он по имени Девы Марии звался, ведь Мария значит госпожа, владычица. "Спожинками" его называли, памятуя о скошенном поле - "пожне", а "дожинкой" считался последний сжатый сноп. Его называли еще именинником, наряжали в сарафан и кокошник, с песнями несли в деревню, ставили под иконы и затевали веселую "складчину", отмечая Успение и провожая лето. Ведь с "Успения солнце засыпается, осень начинается".

А так как были среди пирующих те, кто озимые еще не отсеял, успеется, мол: "Озимь сей за три дня до Успенья и три - после", то не забывали они, опрокинув чарку-другую, и на небо поглядеть, примечая: "Если на Успение появится радуга - к затяжной и теплой осени", а "если журавль улетит до Успения, то на Покров (14 сентября) будет морозно, а если нет, то мороз будет позднее".

С Успения деревенские красавицы начинали присматривать себе женихов. Потому что "если с Успения не успеешь присмотреть - зиму в девках просидеть". Но засылать сватов принято было через 2 недели после праздника.

Впрочем, пожилым хозяйкам о сватовстве дочерей в Успение некогда было думать. Надо было к Спасу третьему - Хлебному - готовиться.

А для этого с вечера еще ставили опару, чтобы утром пораньше испечь каравай из "новой" муки, да не абы какой, а всем на диво. Конечно, каждая хозяйка свой особый секрет имела, но и без традиционных приемов выпечки хлеба обойтись не могла. Как, впрочем, и без печки. Ведь в духовке настоящего хлеба не испечешь. Зато хлебчики получаются отменные.

Подходил к концу Успенский пост – начинался Мясоед, а вместе с ним приходила пора свадеб. Также юноши пытались успеть до 28 августа посвататься к понравившимся девушкам, поскольку это была последняя возможность в этом году попросить их руки и сердца.

Замечали, что осень к 28 августа постепенно вступает в свои права, ведь в теплые края улетали ласточки. Было принято заниматься в этот день домашними заготовками и, в частности, солить огурцы. Старались посеять озимые культуры либо за три дня по Успения, либо через три дня после праздника. Также 28 августа начинали убирать картофель с полей.

В православной и католической церкви праздник Успения одинаково посвящен Богородице – ее кончине. В Новом Завете говорится о том, что Христос, будучи уже распятым на голгофе, поручил апостолу Иоанну заботиться о своей матери. И после воскрешения, а затем вознесения Христа на небо Мария долгое время, действительно, жила в доме Иоанна в Иерусалиме, часто ходила на голгофу для молитвы. Однажды к ней явился ангел, который сообщил, что она умрет через 3 дня. В день смерти Марии пришли апостолы. Положили ее в гробницу и замуровали пещеру камнем. Не успел проститься с Марией только апостол Фома, который попросил остальных апостолов открыть гробницу. И когда это сделали, то увидели, что Марии внутри уже не было – в гробу лежали только погребальные одежды. В тот же день Богородица сама явилась апостолам вместе с ангелами, и ученики поняли, что она вознеслась на небо.

Праздник Успения Богородицы 28 августа начали отмечать еще в период раннего христианства. В VI веке он праздновался уже повсеместно. Официально первой датой считается 582 год. Православная церковь относит Успение к числу двунадесятых праздников – 12 самых важных праздников после Пасхи. Предшествует Успению достаточно строгий Успенский пост продолжительностью в 2 недели.

Славяне ассоциировали Богородицу с Матерью-Землей, а потому, в этот день проводилось множество соответствующих обрядов. Нельзя было ходить в этот день по земле босиком или втыкать в почву острые предметы. Поэтому, на Успение обычно не работали. Праздник называли и Дожином, поскольку успевали к этому моменту сжать весь хлеб. Участвовали в жатве, в основном, женщины, а потому, время после Успения в старину называли Бабьим летом – это время продолжалось до Ивана Постного (11 сентября). Был распространен 28 августа обычай, согласно которому, женщины катались по земле, обвязывали серпы соломой и просили жниву вернуть им всю ту силу, которая ранее была потрачена на сбор урожая. Далее брали последний сноп и наряжали его в сарафан и кокошник, с песнями направляясь со снопом в деревню.

Принято было освящать на Успение, 28 августа, колосья и семена. После этого люди вскладчину организовывали пиры, угощали бедных и нищих, пекли пироги, жарили баранов, готовили щи. Также это было время для приготовления домашней консервации – солили огурцы, квасили капусту. Впоследствии готовили рассольники, щи, ели все это с картофелем и хлебом.

Народные приметы 28 августа

Если до Успения землю распахать, то можно успеть еще одну копну пожать.

Появилась радуга на небе – примета к тому, что осень будет теплой.

Хорошая погода – Бабье лето будет прохладным.

Много паутины – примета на 28 августа к тому, что зима будет морозной и малоснежной