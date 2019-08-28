Успение Пресвятой Богородицы 2019: молитвы о помощи и защите

Именно в этот день молитвы, обращенные к Ней, набирают силу. Божья Матерь при жизни обрела дар ходатайства пред Господом, моля и прося за всех, кто нуждался в Ее заступничестве.
Каждый год, 28 августа, все христиане встречают величественный праздник - день почитания Приснодевы. Любому верующему известно, что Бог безустанно борется с силами зла, даруя людям в помощь Святых угодников, каждому из которых отведена своя роль.
Именно в день Успения Божьей Матери силу набираю молитвы, обращенные к Ней. В этот праздник мы можем обратиться в молитве к Богоматери, выразить признательность за Ее благорасположение, сострадание и заботу. Ведь помощь Ее незаменима и важна для всех православных христиан, особенно когда дело касается семейного благополучия, личного счастья и необходимости в небесном заступничестве.
Вознесение Богородицы: смысл праздника
Успение Пресвятой Богородицы - воистину чистый и радостный праздник, вместивший в себя огромное количество традиций и церковных устоев. Ни одно православное торжество не сравнимо по значимости и народной любви с днем Вознесения Божией Матери на небеса.
Смысл праздника огромен. В нем поднимается тема и раскрывается вопрос вечной жизни, доступной нам в подарок за праведное существование. Каждому верующему известно, что смерть - это заслуженная награда, дарующая право на избавление от земной жизни, полной искушений и зла. И примером тому является Матерь Божия. Чья судьба была испытана гибелью единственного Сына, который после вознес ее в Царствие Небесное на руках.
Ежедневно, после казни Христа, в молитвах, Дева Мария просила Господа о скромном подарке: покинуть грешный мир, чтобы воссоединится с сыном и обрести вечную жизнь. Богородица не боялась смерти, Она с упоением ее ждала. К чему призывает и всякого живущего поныне. В этом мире мы лишь гости, настоящее счастье нас ждет на небесах.
Успение Богородицы: церковные традиции этого дня
Обязательно следует почтить память Богоматери своим скромным визитом в храм Божий, оставив очерняющие мысли за порогом церкви. Это празднество веселья, упоения и счастья, поэтому главным условием служит избавление от скорби, уныния и грусти. Пусть ваша крепкая вера, праведность и надежда воспоют в молитве к Пречистой Деве.
Церковнослужители говорят, что в этот день просить у Богоматери можно все, что пожелает душа. Только заложите в молитвы свои искренность и добродетель. Однако, заступничество Богородицы - святая награда. Матерь Божия помогает лишь тем, кто верен Сыну Ее и не скуп на слова благодарности. Поблагодарите Господа за предписанные возможности, удачу и успех в делах мирских, и все воздастся вам в троекратном размере.
О чем просить Пресвятую Богородицу в день Ее Успения
С упоением в сердце и с искренностью в словах можно уповать на помощь Небесной Владычице, моля Ее о защите, здоровье, спокойной, размеренной и счастливой жизни. Не будет лишним, если перед молитвой, вы расскажите Божией Матери о всех своих тревогах, колебаниях и испытаниях. Раскройте душу Благочестивой Деве и Она не отвернется от вас и вашей просьбы, внемля в каждое слово с глубочайшей чуткостью и любовью.
Народной памяти известны случаи явления чудес людям, молящих подле икон Богородице в день Ее Успения. Божья Матерь помогает и советом, приходя во сны или посылая на помощь ангелов. Ведь на смертном одре Приснодева поклялась остаться помощницей и утешительницей каждого христианина.
Молитвы о помощи и защите
Богородица уже при жизни удостоилась благословения Божьего и уповала к Нему за каждого нуждающегося в Ее сердоболии и защите. Необыкновенное приближение к Царствию Небесному Дева Мария сподобилась после Своего Вознесения. Она покинула мир не только во имя блаженного свидания с Сыном, но и для того, чтобы молитвами пред Ним защищать души грешные. Представ апостолам на третий день после смерти, Богоматерь сказала: "Возрадуйтесь, ибо с вами я во все дни и ночи!".
Приснодева жила на земле и известно ей о всех тяжбах, испытаниях и невзгодах мирских. При жизни Она приняла много мук и страданий. Поэтому к Ней и обращаются люди, видя в ней пример истинной веры и непокорность злу.
Всякий грешный поступок на земле причиняет Ей боль, как и наши горести находят в сердце Ее сострадание. Первая Мать не оставит без присмотра и своей помощи не одного человека, живущего с любовью в сердце к Господу. Обращаться к Богородице следует величественно.
Молитва к Богородице о защите:
"Смягчи сердца наши, Святая Богородица. Пусть сгорят в огне все напасти наши, а теснота в душе покинет сердца наши. На лик твой взираем, разделяя Твои страдания и на милосердие уповаем. Ужаснемся мы от рока Твоего, да возрадуемся силе Твоей и крепости духа. Прости жестокость нашу, лишь в Твоих силах ее усмирить. О Великая Владычица, вознеси молитвы наши до Господа и замоли за нас пред Ним греховные деяния наши. Избавьте нас от смерти внезапной и зла всякого. Озарите ум наш и проводите нас ко спасению. Уповаем в надежде во имя Царствия Небесного в руках Господа, Иисуса Христа и его Пресвятого Духа. Аминь."
Молитва к Богородице о помощи:
"Воспеваем к милости Твоей, о Пресвятая Матерь Божия! Не отвернись от молитв наших, а избавь от бед и несчастий. Единственная Читая и Блаженная Богородица Спаси нас! Ты, многострадальная Матерь Божия, превышающая по вере и страданиям всех живущих на земле. Услышь и не покинь нас в минуты трудные, сохрани нас под покровом милосердия и сострадания Своего. Лишь подле Тебя мы находим прибежище и теплое заступничество во тьме адской. Только ты имеешь позволение обратиться к Сыну Своему и умолить его о спасении нашем и переходе в Царствие Небесное, где мы будем воспевать и славить Сына Твоего, Отца Его и Тебя, Владычицу мира во веки веков. Аминь."
Молитв к Богородице - бесчисленное множество, но лишь в день ее Успения преобладают две из них. Начните панихиду к Пречистой Деве именно с данных молитвенных слов, не забыв о благодарности. Богоматерь проникнется к вам любовью, чуткость и лаской, ответив на все просьбы. Мы желаем вам мира в душе, крепкой веры. Берегите себя, будьте счастливы.