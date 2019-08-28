Успение Пресвятой Богородицы 2019: молитвы о помощи и защите

Новости Украины:Успение Пресвятой Богородицы - единственный праздник в честь блаженной и благочестивой Девы Марии.

Именно в этот день молитвы, обращенные к Ней, набирают силу. Божья Матерь при жизни обрела дар ходатайства пред Господом, моля и прося за всех, кто нуждался в Ее заступничестве.

Каждый год, 28 августа, все христиане встречают величественный праздник - день почитания Приснодевы. Любому верующему известно, что Бог безустанно борется с силами зла, даруя людям в помощь Святых угодников, каждому из которых отведена своя роль.

Именно в день Успения Божьей Матери силу набираю молитвы, обращенные к Ней. В этот праздник мы можем обратиться в молитве к Богоматери, выразить признательность за Ее благорасположение, сострадание и заботу. Ведь помощь Ее незаменима и важна для всех православных христиан, особенно когда дело касается семейного благополучия, личного счастья и необходимости в небесном заступничестве.

Вознесение Богородицы: смысл праздника

Успение Пресвятой Богородицы - воистину чистый и радостный праздник, вместивший в себя огромное количество традиций и церковных устоев. Ни одно православное торжество не сравнимо по значимости и народной любви с днем Вознесения Божией Матери на небеса.

Смысл праздника огромен. В нем поднимается тема и раскрывается вопрос вечной жизни, доступной нам в подарок за праведное существование. Каждому верующему известно, что смерть - это заслуженная награда, дарующая право на избавление от земной жизни, полной искушений и зла. И примером тому является Матерь Божия. Чья судьба была испытана гибелью единственного Сына, который после вознес ее в Царствие Небесное на руках.

Ежедневно, после казни Христа, в молитвах, Дева Мария просила Господа о скромном подарке: покинуть грешный мир, чтобы воссоединится с сыном и обрести вечную жизнь. Богородица не боялась смерти, Она с упоением ее ждала. К чему призывает и всякого живущего поныне. В этом мире мы лишь гости, настоящее счастье нас ждет на небесах.

Успение Богородицы: церковные традиции этого дня

Обязательно следует почтить память Богоматери своим скромным визитом в храм Божий, оставив очерняющие мысли за порогом церкви. Это празднество веселья, упоения и счастья, поэтому главным условием служит избавление от скорби, уныния и грусти. Пусть ваша крепкая вера, праведность и надежда воспоют в молитве к Пречистой Деве.

Церковнослужители говорят, что в этот день просить у Богоматери можно все, что пожелает душа. Только заложите в молитвы свои искренность и добродетель. Однако, заступничество Богородицы - святая награда. Матерь Божия помогает лишь тем, кто верен Сыну Ее и не скуп на слова благодарности. Поблагодарите Господа за предписанные возможности, удачу и успех в делах мирских, и все воздастся вам в троекратном размере.

О чем просить Пресвятую Богородицу в день Ее Успения

С упоением в сердце и с искренностью в словах можно уповать на помощь Небесной Владычице, моля Ее о защите, здоровье, спокойной, размеренной и счастливой жизни. Не будет лишним, если перед молитвой, вы расскажите Божией Матери о всех своих тревогах, колебаниях и испытаниях. Раскройте душу Благочестивой Деве и Она не отвернется от вас и вашей просьбы, внемля в каждое слово с глубочайшей чуткостью и любовью.

Народной памяти известны случаи явления чудес людям, молящих подле икон Богородице в день Ее Успения. Божья Матерь помогает и советом, приходя во сны или посылая на помощь ангелов. Ведь на смертном одре Приснодева поклялась остаться помощницей и утешительницей каждого христианина.