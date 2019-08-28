Вышинского освободили из СИЗО

Новости Украины:Сегодня Киевский суд выпустил Кирилла Вышинского.

Киевский апелляционный суд выпустил бывшего главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

Об этом сообщает прокуратура АР Крым в Facebook.

"Сегодня, 28 августа 2019 года, Киевский апелляционный суд отменил решение Подольского районного суда города Киева от 19 июля 2019 года, которым был продлен содержания под стражей руководителю незарегистрированной организации "РИА Новости-Украина" и в соответствии изменил меру пресечения на личное обязательство" , - говорится в сообщении.

Вышинского задержали в Украине в мае 2018 года, по обвинению в госизмене.

С тех пор он находился под стражей.

Как сообщалось ранее, Вышинский может выйти на свободу из-за решения КС.

Ранее, Вышинский заявил, что не просил Путина об обмене.