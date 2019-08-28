Скачать
Среда, 28.08.2019
Завтра первый день работы новой Рады: что на повестке дня
Завтра первый день работы новой Рады: что на повестке дня
Гройсман обратился к своему приемнику
Гройсман обратился к своему приемнику
Открытая тренировка сборной Украины: названы дата и время
Открытая тренировка сборной Украины: названы дата и время
"Особая премия имени великого украинца": во Львове вручили Франковскую премию
"Особая премия имени великого украинца": во Львове вручили Франковскую премию

Возле Офиса президента устроили митинг

Возле Офиса президента устроили митинг
20:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В центре Киева проходит акция против назначения Авакова в новое правительство

Несколько сотен представителей общественных организаций, правозащитников и общественных активистов в среду вечером проводят акцию с требованием не допустить назначения министра внутренних дел Арсена Авакова в новое правительство.

Акция проходит на ул.Банковой в центре Киева, на которой располагается Офис президента Украины.

Участники акции сожгли несколько фаеров, скандировали лозунги. Акция проходит мирно, без грубого нарушения общественного порядка. Всего в мероприятии принимают участие около 300 человек.

Кличко: Нардепы обратились в КС касательно власти в Киеве

Ранее 24 украинские общественные антикоррупционные и правозащитные организации обратились с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому не назначать Авакова на государственную должность. По их мнению, пребывание Авакова на государственной должности несет много вреда и является опасным для Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Протест, Арсен Аваков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 28 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
03 Успение Пресвятой Богородицы 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах и прозе, красивые открытки
04 Успение Пресвятой Богородицы 2019: молитвы о помощи и защите
05 Мода 2019: серия необычных и даже вызывающих тенденций сезона осень-зима 2019/2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ВР рассмотрят закон о лишении депутатов неприкосновенности
В ВР рассмотрят закон о лишении депутатов неприкосновенности
Возле Офиса президента устроили митинг
Возле Офиса президента устроили митинг
Елизавета II выполнила просьбу Джонсона
Елизавета II выполнила просьбу Джонсона
Более точная: успешно создана модель Вселенной с использованием ИИ
Более точная: успешно создана модель Вселенной с использованием ИИ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь