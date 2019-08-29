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Украинцы впервые отмечают День памяти защитников

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Украинцы впервые отмечают День памяти защитников
09:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Украине впервые официально отмечают День памяти погибших защитников.

Сегодня - День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

День установлен "В поддержку инициатив общественности и с целью достойного почтения памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, увековечения их героизма, укрепления патриотического духа в обществе ..." в соответствии с указом Президента от 23 августа 2019 года.

Именно на эти августовские дни 2014 года пришелся пик Иловайской трагедии, когда в результате противостояния российским войскам, украинские вооруженные подразделения попали во вражеское окружение.

Как известно, бои за важный стратегический объект Донбасса - город Иловайск, продолжались с середины августа. Украинским военным почти удалось освободить город, но тут вмешалась российская армия. В планы Москвы не входило сдавать важный стратегический пункт, поэтому она бросила против украинцев свои регулярные войска.

В результате вторжения регулярных подразделений Вооруженных сил РФ и их марша в направлении города Иловайск батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение. 28 августа положение наших военных стало критическим. В этот же день Президент Петр Порошенко обвинил Россию в открытом вооруженном вторжении на Донбасс и отменил по этой причине визит в Турцию.

Согласно отчету Министерства обороны Украины, вторжение российских войск на территорию Украины происходило в течение 24-29 августа 2014 года, а общее количество контингента составляло 3,5 тыс. человек личного состава, 60 танков, 320 БМД (БМП), 60 орудий, 45 минометов, 5 ПТРК.

Между тем, президент России Владимир Путин, играя роль миротворца, 29 августа предложил пророссийским боевикам открыть для украинских военных гуманитарный коридор, по которому они могли бы выйти из окружения. На самом деле путинский "зеленый коридор" стал для наших военных настоящей дорогой смерти, ведь тогда погибло очень много украинских военных.

Ко Дню чествования памяти погибших защитников волонтеры и бойцы заготавливают подсолнухи

В течение этих лет продолжаются дискуссии и ведется следствие по этой трагедии. Данные о потерях различаются и по сей день. Так, по официальным данным, во время Иловайской операции и дальнейшего расстрела в так называемом "зеленом коридоре" 366 украинских воинов погибли, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 128 попали в плен, 158 считаются пропавшими без вести.

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Крым, Армия, Донбасс, ВСУ, АТО, Защитники Украины, ООС, День памяти защитников Украины.
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