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Ореховый Спас 2019: что делать в этот день, чтобы год был удачным
Ореховый Спас 2019: что делать в этот день, чтобы год был удачным

Ореховый Спас 2019: что делать в этот день, чтобы год был удачным

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Ореховый Спас 2019: что делать в этот день, чтобы год был удачным
14:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:29 августа, православные верующие празднуют Ореховый Спас (Хлебный Спас).

Тройку Спасов, которые отмечаются православной церковью с первой половины августа, закрывает Ореховый, он же Хлебный.

Следуя за Медовым (14 августа) и Яблочным (19 августа), третий Спас (29 августа) также закрывает строгий Успенский пост, который длился две недели.

Мы собрали самую важную информацию о празднике, его традициях, а также выяснил, что обязательно нужно сделать в этот день, чтобы последующий год прошел с достатком.

Приметы и обряды на 29 августа - Ореховый Спас
Приметы и обряды на 29 августа - Ореховый СпасЧитать полностью

Ореховый Спас

Святые письмена говорят о том, что после воскресения Иисуса Христа один из его учеников исцелил Авгаря с помощью Нерукотворного образа Спасителя. Позже этот образ похитили мусульмане и выкупить его удалось лишь 9 веков спустя византийскому императору Михаилу. Он тут же перевез его в Константинополь и в честь этого события основали праздник.

С троицей Спасов обычно встречали осень и начинали заготовку продуктов на зиму. С Медовым собирали мед и последний урожай ягод, с Яблочным - фрукты и овощи.

Ореховый Спас получил свое название в связи с периодом, к которому якобы уже созревают орехи. Соответственно, в этот день свежий урожай становился важным ингредиентом для выпечки хлеба, который, в свою очередь, являлся главным блюдом на семейном столе.

Ореховый Спас 2019: украинские традиции и приметы
Ореховый Спас 2019: украинские традиции и приметыЧитать полностью

Традиции праздника

Подобно предыдущим двум, третий Спас также проходит с обрядами и процессами малых освящений в храмах. Как правило, прихожане укладывают в свои корзины различного вида орехи, однако не запрещается добавить яблоки, мед и даже овощи.

Дома хозяйки пекут не только хлеб, но и различные мучные изделия. В них добавляют грибы, изюм, мак и, конечно же, орехи.

Среди прочих названий Орехового Спаса можно встретить и "Холщовый", так как в этот день популярными были ярмарки и торги холстами, полотнами. Так появилось поверье, что в день праздника обязательно нужно было что-то купить, пусть даже и безделушку. Иначе весь последующий год пройдет в нищете.

Жители городов в этот день также устраивают "великоденские" гулянья. Существует мнение, что на Ореховый Спас, впрочем, как и на Яблочный, можно освящать новые колодцы и другие источники с питьевой водой.

Поздравления с Ореховым Спасом 2019 в стихах, прозе и открытках

Ореховый спас 2019: поздравление в стихах и открытках

Поздравления с Ореховым спасом 2019: стихи и открытки

Поздравления с Ореховым спасом 2019 на украинском языке в стихах и прозе

На что стоит обратить внимание

Особенностью этого дня и еще одним признаком приближающейся осени являются ласточки и журавли. На Ореховый Спас птицы отлетают в теплые края. Если журавли улетели - жди морозов на Покров.

Грозовой и неспокойный август называют предвестником долгой и теплой осени.

Существует также забавное поверье, что на Ореховый Спас ведьмы якобы готовили свои волшебные палочки. Как можно догадаться, из орешника, так как он считался деревом, которое наполняется особыми силами.

Так простые люди стали в праздник делать из ореха банные веники. Такой веник считали особенным и способным излечить любые недуги.

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Праздник, История, Традиции, Ореховый Спас, Приметы, Спас, Хлебный Спас, 29 августа, Третий Спас, Спас 2019, Ореховый Спас 2019.
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