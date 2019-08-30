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Пятница, 30.08.2019
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Экс-депутат Госдумы: Ночью пройдет обмен пленными между Украиной и РФ

Экс-депутат Госдумы: Ночью пройдет обмен пленными между Украиной и РФ
02:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Возможно сегодня ночью состоится обмен пленными между РФ и Украиной.

В пятницу, 30 августа, состоится обмен пленными между Украиной и Россией.

Об этом заявил бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев, получивший гражданство Украины. 

"Сегодня будет обмен пленными. Держим кулаки!", – написал он в Facebook. В комментариях Пономарев добавил, что, по его информации, обмен произойдет прямо ночью.

Напоминаем, 21 августа в московском СИЗО «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клиха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба. Также сегодня стало известно, что в «Лефортово» этапировали Сенцова.

Сегодня депутат от партии «Оппозиционный блок - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина и РФ еще не согласовали окончательный вариант обмена удерживаемыми лицами.

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Украина, Россия, РФ, Обмен, Лефортово, Военнопленные.
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