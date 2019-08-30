Скачать
Пятница, 30.08.2019
"Украинцы летят на родину": между Украиной и РФ стартовал обмен пленными
"Украинцы летят на родину": между Украиной и РФ стартовал обмен пленными
В Украину вернулись украинские моряки
В Украину вернулись украинские моряки
Опубликован календарь матчей Шахтера в Лиге чемпионов
Опубликован календарь матчей Шахтера в Лиге чемпионов
Приметы и обряды на 30 августа - Мирон-ветрогон
Приметы и обряды на 30 августа - Мирон-ветрогон

В Украину вернулись украинские моряки

В Украину вернулись украинские моряки
07:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:Родственники некоторых военнопленных уже выехали в Киев.

Военнопленных украинских моряков, ранее удерживаемых в России, уже доставили в Украину.

Об этом со ссылкой на родственников моряков сообщает Крым.Реалии.

По их информации, родственников поставили в известность, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно.

"Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев", – рассказал собеседник издания, отметив при этом, что "встреча в аэропорту не планируется".

Ранее новоизбранный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что украинские политзаключенные, в том числе Сенцов, Балух Гриб, возвращаются в Украину.

Обмен пленными: самолет должен был приземлиться в пять утра в Киеве

По информации некоторых СМИ, президент Владимир Зеленский лично отправился в аэропорт "Жуляны", чтоб встретить узников Кремля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Россия, Моряки, Обмен, Украинские моряки, Олег Сенцов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 30 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Рада утвердила новый Кабмин: кто в него вошел
03 "Украинцы летят на родину": между Украиной и РФ стартовал обмен пленными
04 Рада избрала нового министра обороны Украины
05 Верховная Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Макрон провел телефонный разговор с Зеленским
Макрон провел телефонный разговор с Зеленским
Основатель Alibaba предложил работать по 12 часов в неделю
Основатель Alibaba предложил работать по 12 часов в неделю
ВР утвердила календарный план осенней сессии
ВР утвердила календарный план осенней сессии
Рецепт дня: Тарталетки с курицей и грибами
Рецепт дня: Тарталетки с курицей и грибами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь