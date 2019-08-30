В Украину вернулись украинские моряки

Новости Украины:Родственники некоторых военнопленных уже выехали в Киев.

Военнопленных украинских моряков, ранее удерживаемых в России, уже доставили в Украину.

Об этом со ссылкой на родственников моряков сообщает Крым.Реалии.

По их информации, родственников поставили в известность, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно.

"Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев", – рассказал собеседник издания, отметив при этом, что "встреча в аэропорту не планируется".

Ранее новоизбранный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что украинские политзаключенные, в том числе Сенцов, Балух Гриб, возвращаются в Украину.

По информации некоторых СМИ, президент Владимир Зеленский лично отправился в аэропорт "Жуляны", чтоб встретить узников Кремля.