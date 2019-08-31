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Коломойский будет судиться со Всемирным банком и ЕБРР

Коломойский будет судиться со Всемирным банком и ЕБРР
05:40 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины:Коломойский: Всемирный банк и ЕБРР всегда выступали против "Приватбанка".

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что подаст в суд против Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития, когда получит доказательства того, что они "мешают его бизнесу".

Об этом он сказал в интервью "Цензор.нет".

"Я вам секрет скажу. Они (Всемирный банк и ЕБРР - ред.) всегда выступали против "Приватбанка". И даже в других странах, где есть предприятия, где я акционер, и где у них есть влияние на финансовую и банковскую системы, они настойчиво советуют другим банкирам, чтобы не обслуживали предприятия, где акционер Коломойский.

У меня нет формальных доказательств на руках, но как только появятся, я подам в суд ", - рассказал олигарх.

Он добавил, что когда получит доказательства, "начнет сам охотиться за их инвестициями".

Коломойский: Наша земля в обмен на санкции

"А почему нет? Это конкуренция. Я мешаю им, а они мне, посмотрим, кто лучше умеет бороться", - заявил Коломойский.

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Всемирный банк, Суд, ЕБРР, Игорь Коломойский.
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