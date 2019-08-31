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Суббота, 31.08.2019
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Приметы и обряды на 31 августа - День Лавра и Флора
Приметы и обряды на 31 августа - День Лавра и Флора

Приметы и обряды на 31 августа - День Лавра и Флора

Приметы и обряды на 31 августа - День Лавра и Флора
08:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:31 августа православная церковь почитает память мучеников Флора и Лавра.

Флор и Лавр были братьями и с ранних лет отличались искренней верой в Христа. Они работали каменщиками. Полученную за строительство плату братья отдавали бедным и нуждающимся, приобщая их к христианству. Когда о деяниях Флора и Лавра узнали язычники, то жестко наказали святых. С тех пор люди почитают память братьев и молятся за упокоение их душ в церкви.

Говорили, что после обретения мощей братьев прекратился падеж скота, а потому, именно 31 августа принято почитать лошадей.

В этот день на лошадях не работают, с утра их чистят, моют, заплетают им гривы в косы, которые украшают лентами, и после отводят к обедне кропить святой водой.Для лошадей готовили специальные лакомства – пекли особый каравай из нового хлеба, поили молодым квасом.

А чтобы лошадь была доброй и смирной, пить ей давали из хозяйской шапки. Не обделяли вниманием и пастухов. Их тоже угощали пирогами, сладостями и хлебным квасом. Было принято делать обрядовую выпечку в форме подковы или головы коней.

Собирают сегодня полынь. Она защитит человека и его дом от всего дурного, от бед и несчастий. Полынь засушивают и раскладывают по дому. А венок из полыни очистит тело и душу от сглаза и порчи.

С Фрола и Лавра начинались вечерние бабьи посиделки — женщины и девушки собирались в просторной избе с рукоделием, пряжей и вязаньем. Рассказывали истории из жизни, делились опытом ведения хозяйства, гадали.

Поспевали к 31 августа летние сорта яблок, а потому, обязательно собирали урожай.

Народные приметы:

Не успеешь посеять рожь до Фрола – будет плохой урожай в следующем году

Если день жаркий, но солнце спряталось за тучами – будет дождь.

Низко плывут облака – к непогоде.

Знаменательные события в истории: 31 августа 2019 года

Лошадь часто перебирает ногами и фыркает – жди ненастной погоды

Полынь, сорванная в последний день августа, защитит от чертей и демонов. А чтобы отвадить нечисть от дома, надо зажечь во дворе костер из сухой полыни.

Алые звезды на небе сильно мерцают – к ветреной и дождливой погоде.

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Все по теме:

Приметы, Народные приметы, Обряды, 31 августа, День Лавра и Флора, Хлебный день, Лошадиный праздник.
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