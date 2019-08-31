Именины (День Ангела) Дениса: значение имени и поздравления

Новости Украины:Это имя происходит от древнегреческого имени Дионисиос.

Имя Денис первоначально являлось народной формой устаревшего церковного имени Дионисий, которое, в свою очередь, происходит от древнегреческого имени Дионисиос, означающего "принадлежащий Дионису". В мифологии Древней Греции Дионис – бог виноградарства, виноделия, плодородия, вдохновения, производительных сил природы. Поэтому иногда имени Денис дают толкование "весельчак", "гуляка". От мужского имени Денис образованы женские имена Дениз, Дионисия, Дениса, Дениза.

В некоторых европейских странах, например, во Франции, Италии, Испании, Монако, встречается вариант имени Денис (Дионисий) - Данис. Может записываться и произноситься как Даниз. Соответственно, немного изменились и парные женские имена - Даниса, Даниза.

Обладая быстрым и подвижным умом, Денис в состоянии при необходимости очень складно солгать. если молодой человек осознает ту легкость, с которой он может придумывать небылицы, то постепенно правда для него станет неотличима от выдумки. Как следствие, Денис начнет совершать массу промахов и с трудом расплачиваться за них. В основном, речь идет о семейных отношениях этого человека и его манере общаться с женщинами. К сожалению, частые семейные неурядицы могут спровоцировать в Денисе серьезную тягу к алкоголю, тем самым до конца разрушив и без того пошатнувшийся семейный мир.

Чтобы добиться успеха в жизни, Денису очень важно развивать в себе осторожность, терпение и обязательность. Только эти качества помогут мужчине в любой профессии. Тем более, что Денис очень легко подписывается во всевозможные затеи. Чтоб увлечь его за собой, достаточно увлекательного рассказа и просьбы о совете. Любая интересная идея становится для Дениса приманкой. Однако всегда стоит помнить, что Денис – организатор, и велика вероятность, что не вы его подобьете на реализацию вашей идеи, а он, поддержав вас, сделает вас исполнителем, а не инициатором.

Денис не боится кропотливой работы, а с возрастом становится очень аккуратным и усидчивым. Бывает, что он участвует в различных авантюрах. Но это лишь только потому, что если зажжется какой-либо идеей, то сделает все, чтобы ее реализовать. Денису бы чуточку осторожности, терпения и, тогда любое начатое дело будет успешным. Этот мужчина принципиален и часто навязывает свои идеи окружающим. ему легко увлечь за собой других людей, но вот быть их предводителем до самого конца ему неудобно.

В семейной жизни Денис предпочитает жить отдельно от родителей. Выбирая себе спутницу жизни, Денис будет руководствоваться принципом – "чтобы было интересно". ему нравятся женщины активные, легкие на подъем, не окостенелые в мыслях и раскрепощенные в действиях. Детей своих он предпочитает воспитывать на идеях свободы и права выбора.

Поздравления

Денис, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Твое жизнелюбие, радость, веселье

Энергией близких людей заряжает,

А нынче — желаю вдвойне настроенья!

Сегодня день Ангела ты отмечаешь!

Тебя поздравляю, Денис, от души я,

Хороших, эффектных идей я желаю.

Успехи, Дениска, пусть будут большими

И крошечным будет кусочек печали!

Дениска, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

Сегодня, Денис, Ваш праздник!

День ангела — День именин!

Желаю Вам веры и счастья,

Добраться до нужных вершин!

И пусть пропадают ненастья,

Любви свет в судьбе пусть вершит!

Не знали Вас, чтобы несчастья,

Пусть ангел Вас благословит!

Денис, ты очень классный друг!

Могу всегда я положиться,

Друзья протянут много рук,

На случай если пригодится.

И в именины все друзья

Тебя сегодня поздравляют,

И вместе с ними буду я —

Всего хорошего желаю!

На День именин я Денису желаю,

Пацанский задор чтоб искрился в глазах.

Чтоб крылья успеха наверх поднимали,

И спорилось дело в умелых руках.

Будь счастлив, любимый, насколько возможно,

И смело, с улыбкой по жизни иди.

Не смей унывать, как бы ни было сложно,

И знай, что тебя верный ангел хранит.

Денис, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Твое жизнелюбие, радость, веселье

Энергией близких людей заряжает,

А нынче — желаю вдвойне настроенья!

Сегодня день Ангела ты отмечаешь!

Тебя поздравляю, Денис, от души я,

Хороших, эффектных идей я желаю.

Успехи, Дениска, пусть будут большими

И крошечным будет кусочек печали!

Дениска, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

Денис, ты счастье заслужил,

Счастливым самым быть!

Всегда умел, других учил —

Достойно нужно жить!

Хочу тебе я пожелать

Побольше доброты,

И никогда не унывать,

Пусть сбудутся мечты!

Сегодня, Денис, Ваш праздник!

День ангела — День именин!

Желаю Вам веры и счастья,

Добраться до нужных вершин!

И пусть пропадают ненастья,

Любви свет в судьбе пусть вершит!

Не знали Вас, чтобы несчастья,

Пусть ангел Вас благословит!