Погибших бойцов Нацгвардии помянули на площади Конституции

Новости Украины:Во время массовых беспорядков в 2015 году. погибло четыре бойца Нацгвардии.

Возле Верховной Рады Украины, на площади Конституции, состоялась церемония почтения памяти четырех бойцов Национальной гвардии, погибших во время массовых беспорядков возле парламента 31 августа 2015 года.

Почтение памяти гвардейцев первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко началось с молебна.

В церемонии приняли участие родственники погибших, коллеги, чиновники. Они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске, установленной на здании парламента. В церемонии приняли участие, в частности, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и командующий Нацгвардией Николай Балан.

Планируется, что после церемонии возле парламента собравшиеся поедут на Соломенскую площадь, где возложат цветы к Мемориалу мужества, верности, героизма сотрудников МВД Украины и мемориальным плитам, на которых увековечены имена погибших правоохранителей.

Мероприятие завершится посещением родителями погибших военного городка бригады, где проходили службы их дети. Там военный капеллан отслужит панихиду по погибшим, а родители увидят условия, в которых служили их сыновья.

Кроме того, предполагается, что сегодня совместно с командованием родители обсудят состояние судебного разбирательства дела по факту событий 31 августа 2015 года возле ВР.

31 августа 2015 года после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации возле Верховной Рады произошли массовые беспорядки. Тогда агрессивно настроенные участники митинга начали штурмовать парламент, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения теракта.

По подозрению в применении гранаты тогда задержали бывшего бойца батальона спецназначения ”Сич” МВД Украины Игоря Гуменюка. Позже был задержан боец добровольческого батальона ”Карпатська Сич” Сергей Крайняк.

Кроме того, подозрения по уголовному производству относительно события 31 августа были объявлены членам партии "Свобода" Юрию Сиротюку, Эдуарду Леонову, Игорю Швайке и другим.