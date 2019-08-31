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Первый пошел: Марш равенства Одессе стартовал из задержаний

Первый пошел: Марш равенства Одессе стартовал из задержаний
11:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По подсчетам полиции, в Марше равенства принимают участие более 300 человек.

В Одессе, на Приморском бульваре, стартовал Марш равенства за права ЛГБТ- сообщества, есть первые задержанные.

Несколько сотен (не менее 350) участников марша начали шествие с огромным флагом -радугой – символом ЛГБТ- сообщества, под лозунгами: "Счастливые люди – счастливый город" и "Права человека — превыше всего".

Колонна движется по Приморскому бульвару.

Участникам шествия стремятся чинить препятствия представители отдельных религиозных и радикальных организаций. Особо активных молодых людей оттеснили правоохранители. Нескольких из них, проявлявших гиперактивность и выкрикивавших откровенные оскорбления, полиции пришлось задержать.

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Как сообщалось ранее, в центре Одессы собираются участники, сторонники и противники Марша равенства. До его начала место проведения оцепила полиция, дабы не допустить возможных столкновений сторон.

 

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Одесса, ЛГБТ, Задержание, Марш равенства.
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