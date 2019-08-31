В ГПСУ назвали гибель пограничника несчастным случаем

Новости Украины:Гибель пограничника в Харьковской области расследуют как несчастный случай.

Гибель пограничника в Харьковской области 30 августа расследуют как несчастный случай.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Уголовное производство по факту гибели мужчины возбуждено по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай", отметили в отделе.

Что касается уточнения обстоятельств происшествия, то добавили в отделе, над этим работают следователи - назначены экспертизы.

По словам старшего офицера сектора взаимодействия со СМИ Восточного регионального управления Госпогранслужбы подполковника Юрия Трубачева, 35-летний военнослужащий по контракту - инспектор пограничной службы Харьковского отряда - получил смертельное ранение в шею в результате взрыва, прогремевшего в момент разжигания костра для разогрева пищи - сухого пайка. Что именно стало причиной взрыва, пока неизвестно, отметил Трубачев.

"Другой пограничник немедленно оказал раненому первую помощь. На место была вызвана скорая, но мужчина, который родом из Черкасской области, умер во время транспортировки", - уточнил офицер, добавив, что тело погибшего находится в Волчанском морге, идет следствие.

Напомним, 30 августа около 19 часов в Харьковской области от взрыва неизвестного предмета погиб сотрудник Госпогранслужбы.