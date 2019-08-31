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В ГПСУ назвали гибель пограничника несчастным случаем

В ГПСУ назвали гибель пограничника несчастным случаем
15:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины:Гибель пограничника в Харьковской области расследуют как несчастный случай.

Гибель пограничника в Харьковской области 30 августа расследуют как несчастный случай.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Уголовное производство по факту гибели мужчины возбуждено по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай", отметили в отделе.

Что касается уточнения обстоятельств происшествия, то добавили в отделе, над этим работают следователи - назначены экспертизы.

По словам старшего офицера сектора взаимодействия со СМИ Восточного регионального управления Госпогранслужбы подполковника Юрия Трубачева, 35-летний военнослужащий по контракту - инспектор пограничной службы Харьковского отряда - получил смертельное ранение в шею в результате взрыва, прогремевшего в момент разжигания костра для разогрева пищи - сухого пайка. Что именно стало причиной взрыва, пока неизвестно, отметил Трубачев.

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"Другой пограничник немедленно оказал раненому первую помощь. На место была вызвана скорая, но мужчина, который родом из Черкасской области, умер во время транспортировки", - уточнил офицер, добавив, что тело погибшего находится в Волчанском морге, идет следствие.

Напомним, 30 августа около 19 часов в Харьковской области от взрыва неизвестного предмета погиб сотрудник Госпогранслужбы.

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Харьковская область, Госпогранслужба, ГПСУ, Нацполиция.
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