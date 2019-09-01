Порошенко поехал в Рим

Новости Украины:Порошенко в Риме принимает участие в мероприятиях к 50-летию освящения собора Святой Софии.

Пятый президент Украины Петр Порошенко принимает участие в мероприятиях к 50-летию освящения собора Святой Софии в Риме.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Церковь играет важную роль для победы Украины. И дело не только в духовности. Это также – отражение агрессии "русского мира", поскольку украинская церковь опирается на украинские корни, развивает украинскую традицию и усиливает нашу способность сопротивляться враждебным влияниям и пропаганде. Это также и церковная дипломатия, которая помогает нашим союзникам лучше понять Украину, развенчать ложь, которую несет о нас Россия, и поддержать Украину. Поэтому сегодня я вместе с украинскими верующими УГКЦ здесь, в Риме, на Архиерейской литургии по случаю 50-летия освящения Святой Софии в Риме", - написал Порошенко.

Собор святой Софии — греко-католический храм в Риме, построенный в конце 1960-х патриархом Иосифом (Слепым). Он имеет статус базилики от 1998 года, является кардинальским храмом и паломнических местом для всех паломников, которые его посещают.