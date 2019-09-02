В лицее имени Богуна впервые начали учиться девушки

Новости Украины:В Киевском военном лицее имени Богуна первый раз за всю историю начали обучение девушки.

В Киевском военном лицее имени Богуна впервые в истории начали обучение девушки - они приняли участие в торжествах в День знаний.

Как сообщает hromadske.ua, во время праздничной линейки начальник лицея, Герой Украины генерал-майор Игорь Гордейчук заявил, что с 1 сентября заведение пополнили 300 новых учащихся, в том числе 20 девушек.

«Впервые в его истории здесь будут учиться девушки, которые во время вступительных экзаменов завоевали возможность носить высокое звание лицеисток Киевского военного лицея имени Ивана Богуна», - сказал он.

Гордейчук отметил, что девушки не уступают юношам «ни в уровне знаний, ни в физической подготовке, ни в стремлении стать офицерами Вооруженных сил Украины».

Требования к абитуриентам — парням и девушкам были одинаковыми - их проверяли на силу, ловкость, выносливость, психологическую готовность и мотивацию.