Приметы и обряды на 2 сентября - Самойлин день

Новости Украины:2 сентября православные христиане почитают память библейского пророка Самуила.

Традиции на 2 сентября

Этот день был полностью посвящен свекле, в народе говорили, что "свекольница - девкам невольница", поскольку по традиции работа по уборке этого овоща была чисто девичьей - ни мужики, ни бабы не подходили к свекольным грядкам.

Работа эта была тяжелой, но считалось, что чем ниже кланяешься грядке, тем больше она дает девушке здоровья. Говорили: "Хочешь румяное личико да красоту не потерять - надо свекольнице понравиться".

Хорошая погода была очень важной в начале сентября, потому что в это время и озимые должны набрать силу, и овес-долгорост дозреть, предстоит еще уборка льна и конопли. И в народе верили, что у Господа выпрашивает хорошую погоду пророк Самуил, к которому обращались в этот день.

Приметы на 2 сентября

Если у кротов норы выходят на север - зима будет теплая.

Кроты с осени в свои норы натаскивают много жнивья (колосков) и соломы - к холодной зиме.

Полевые мыши перебираются ближе к деревне - к холодной зиме.

С Самойлина дня шуба за кафтаном тянется.