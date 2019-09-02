ТОП-5 самых опасных дней в сентябре 2019 года (Фото)

Новости Украины:В сентябре многих из нас ждет упадок сил. Избежать его помогут три способа увеличения энергии.

Каждому из нас хочется оставаться на волне успеха, но делать это каждый день не получится априори, особенно в самые опасные дни сентября. Астрологи расскажут вам о том, в какие пять дней нужно быть осторожными и почему.

Наиболее осторожными стоит быть в самые опасные дни, о которых нужно будет помнить и на которые стоит заранее планировать дела попроще, чтобы не разочаровываться в себе и не впадать в панику, депрессию или апатию.

4 сентября — день самокопаний и неуверенности

4 числа растущая Луна будет находиться в Знаке Скорпиона. Такое сочетание отличается сильной дисгармонией. Оно приведет к всплеску деструктивной энергии, но важным событием станет также аспект Луны с Плутоном. Речь идет о секстиле, который хоть и является позитивным, но в такой обстановке его характер может привести к еще большим проблемам.

Данный расклад способен спровоцировать появление у людей сентиментальности, чрезвычайно сильной расслабленности, негативно отражающейся на продуктивности в работе. Вселенная может столкнуть нас с дилеммами, с проблемой выбора. От нас потребуется больше расчетливости и сдержанности. Тревожность может стать катализатором необратимой негативной реакции в нашем сознании, провоцирующей появление новых страхов и комплексов.

9 сентября — день энергетического хаоса

Пребывание растущей Луны в Козероге — это первый знак того, что надеяться на удачу не стоит. Энергия стихии Земли, щедро сдобренная активностью Луны и большинства планет, — это верный признак приближающейся неразберихи. На этот день лучше не назначать никаких важных встреч по работе или любовных свиданий. Произвести впечатление на окружающих 9 числа станет очень непросто, как бы хорошо вы ни выглядели и какими бы обаятельными ни казались. В этот день многие люди перестанут доверять окружающим. Это приведет к разладу.

В любовных и дружеских отношениях возможны вспышки ревности, которые могут перерасти в ссоры. Астрологи рекомендуют давать близким больше свободы и не посягать на личное пространство друг друга.

16 сентября — время потери сил

Этот день входит в список пяти самых опасных в сентябре, потому что он выпадет на понедельник. В первый день недели упадок физических и интеллектуальных сил всегда очень некстати.

Произойдет это из-за пребывания убывающей Луны в Знаке Овна. Такое сочетание крайне негативно сказывается и на восстановлении сил. Это значит, что отдых не сможет принести столько удовольствия, сколько должен. Астрологи советуют не тратить силы попусту 16 числа. Для этого нужно правильно расставить приоритеты.

23 сентября — день лени, апатии и негатива

В этот день Солнце станет более разрушительным из-за перехода в Знак Весов. Многие люди почувствуют большой приток негативных эмоций. Добавит масла в огонь тот факт, что это будет понедельник: в первый день недели на головы людей могут свалиться новые неприятные обязанности.

Главное в такие дни — не срывать негатив на близких, друзьях и коллегах. Ссоры, которые произойдут 23 числа, могут остаться в памяти людей на очень долгий срок, омрачив дружбу или любовь, поставив на ней темное пятно. Заговоры от ссор и скандалов помогут снизить вероятность неприятного исхода.

Работать в этот день станет очень непросто, потому что люди почувствуют сильное нежелание решать проблемы. Упадет продуктивность не только отдельных людей, но и в целом предприятий и компаний. Управлению лучше следить за тем, чтобы персонал выполнял все строго по правилам и не откланялся от плана. Каждый должен следовать обязанностям.

28 сентября — Новолуние в Деве

Это крайне опасный день, потому что новая Луна в этом Знаке Зодиака может спутать мысли людей, заставить их двигаться по неправильному пути, породить тревогу. В подобные дни астрологи отмечают наличие регресса в большинстве сфер жизни. Там, где его нет, есть застой и проблемы.

Если в этот день браться за какие-то важные дела, тратить много денег, бросаться обещаниями направо и налево, то можно подготовить почву для того, чтобы в скором времени стать аутсайдерами. Во взаимоотношениях, работе и делах лучше занять оборонительную позицию или даже позицию наблюдателя. В борьбе с неурядицами поможет наличие плана "Б", а также следование своим личным принципам, сохранение тактичности.

Чтобы минимизировать негатив, излучаемый в такие дни планетами, Луной и звездами, можно запрограммировать себя на успех заранее. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что сделать это можно при помощи пяти способов воздействия на подсознание. Помните о том, что за неудачами всегда следуют хорошие дни.