"Честь имею": уволенный Матиос попрощался с коллегами

Новости Украины:Уволенный накануне главный военный прокурор Анатолий Матиос поблагодарил коллег за работу.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос, которого 2 сентября уволил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, попрощался с коллегами и ведомством.

"Единственное, что хочу сказать - это большое спасибо всем, кто был и служил со мной рядом!

Тем офицерам, кто все эти пять лет войны нос огромный груз службы в рядах военной прокуратуры! Коллеги и офицеры, спасибо! Честь имею".

Матиос вспомнил о кольце царя Соломона с надписью "И это пройдет". По его словам, он всегда в жизни и карьере помнил об этих словах.

Кроме того, он опубликовал письмо от Минобороны с подписью министра Андрея Загороднюка к генпрокурору Рабошапкы, согласно которому Матиос имеют направили в распоряжение министерства до решения вопроса о его дальнейшей военной службы.

Еще в должности замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.