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Стало известно, как узнать возраст своей души

Стало известно, как узнать возраст своей души
15:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Дата рождения открывает нам множество духовных тайн.

У каждого человека есть душа, которая может иметь свой возраст. У кого-то она молода, а кто-то может иметь довольно внушительный багаж за плечами. Узнать возраст души можно по дате рождения.

По дате рождения можно узнать судьбу человека, его предназначение в жизни и даже совместимость партнеров в любви. Числа могут рассказать нам то, о чем мы даже не догадывались. В них таится особый смысл, особая магия.

Расчет числа души

Для примера возьмем дату рождения 09.06.1990. Необходимо сложить все цифры вашей даты: 0+9+0+6+1+9+9+0=34. Должно получиться число от 1 до 9, поэтому необходимо повторить операцию сложения с получившимся числом еще раз: 3+4=7.

Семерка — число души для нашего примера. У каждого из чисел своя трактовка и толкование, рассказывающее о том, каким возрастом обладает душа конкретного человека.

Расшифровка чисел

Единица. Ваша душа имеет минимальный возраст, то есть она появилась с вашим рождением. Ваш духовный опыт может быть маленьким, из-за чего страдает шестое чувство и интуиция, но зато вы можете не переживать по поводу кармических долгов из прошлых жизней, ведь у вас их нет.

Двойка. Число 2 получается у тех, кто рожден второй раз. Вашей душе может быть чуть более ста лет, что в сравнении с остальными душами немного. Количество кармических проблем может быть минимальным. Люди с молодой душой нередко эгоистичны и ветрены.

Тройка. "Социализация" такой души почти завершена или уже завершилась. Она вступает в этап молодости. Ее возраст может лежать в диапазоне от 150 до 200 лет. Люди с таким духовным числом очень успешны в бизнесе, они могут быть выдающимися научными деятелями, учеными, новаторами в какой-то области.

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Четверка. Люди с таким числом имеют душу, возраст которой варьируется от 200 до 300 лет. Это начало ее зрелости. У таких людей очень мощная интуиция, ясный и очень сильный ум. Если интуиция оставляет желать лучшего, то ее можно "разбудить" при помощи пяти специальных талисманов.

Пятерка. Возраст души людей с таким число приближается к полутысяче. У таких людей есть четкая кармическая задача — помогать окружающим, а не фокусироваться на себе одних. Таким образом они смогут обрести счастье.

Шестерка. Эти души познали всё, что им было необходимо за 600-700 лет жизни. У таких людей есть свои особые моральные устои и правила. Это прекрасные учителя, наставники, духовные помощники. Из таких людей выходят отличные родители.

Семерка. Такие люди часто живут в спокойствии. Их души набрались достаточно опыта для того, чтобы понимать, чего им хочется, когда и почему. Возраст таких душ приближается к тысяче лет, что даже по духовным мерам значительно. Обладатели таких душ одинаково хорошо чувствуют себя в любой среде, но часто такие люди необъяснимо тянутся к окружающим. Из них получаются прекрасные лидеры.

Восьмерка. К сожалению, точный или даже примерный возраст души такого человека назвать нельзя. Возможно, что вы уже перевоплощаетесь в двадцатый раз. Эксперты не отрицают вероятность того, что вы можете быть возрождены еще только во второй раз, то есть вашей душе может быть не более ста лет. Аура и прошлое таких людей окутаны тайной, им предстоит познать себя, чтобы двигаться дальше.У этих людей есть определенная кармическая задача — им необходимо идти по созидательному, а не деструктивному пути. Они должны помогать другим, потому что они имеют душу, возраст которой может насчитывать тысячу лет и более. Люди с таким числом души очень мудры и обладают мощной интуицией.

Наука, занимающаяся изучением чисел, называется нумерологией. Если вам хочется предугадывать какие-то события и с легкостью преодолевать проблемы на своем пути, воспользуйтесь помощью нумерологических гороскопов.

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Астрономия, Возраст, Душа, Как узнать возраст своей души, Астология.
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