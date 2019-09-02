В МВД сформировали состав нового Общественного совета

Новости Украины:В состав нового Совета вошли 20 представителей институтов гражданского общества.

Сегодня, 2 сентября, в Министерстве внутренних дел состоялось учредительное собрание для формирования состава временного консультативного органа при ведомстве.

Об этом сообщили в департаменте коммуникаций МВД.

Предыдущая общественный совет при МВД, в соответствии с действующим законодательством, прекратила свою деятельность накануне 1 сентября.

Способом формирования нового состава консультативно-совещательного органа ведомством было определено учредительное собрание, за два месяца до даты проведения которых была создана инициативная группа по их подготовке. Во время работы инициативной группой был определен количественный состав Общественного совета, что составляет 20 человек.

По результатам проверки документов, представленных институтами гражданского общества, в соответствии с постановлением КМУ от 03.11.2010 № 996, инициативная группа составила список кандидатов в состав Общественного совета при МВД. Сегодня они собрались на учредительном собрании, где и был сформирован новый состав консультативного органа.