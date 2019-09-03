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В Украине рекордно вырос спрос на новые автомобили

В Украине рекордно вырос спрос на новые автомобили
01:32 Сегодня Телеграф epravda Фото: pixabay

Новости Украины:Импорт автомобилей в Украину за год вырос в 3,4 раза.

В августе украинцы приобрели и зарегистрировали 8,3 тысячи новых легковых автомобилей – это на 12,5% больше по сравнению со спросом годом ранее, и лучший результат для внутреннего рынка за последние 19 месяцев. Об этом сообщает Укравтопром.

"За прошедший летний сезон в Украине свои первые номера получили 22,4 тыс. новых легковых машин. В результате это лето стало самым "урожайным" после 2013 года, когда было зарегистрировано 55 тыс. новых авто", - отметили в Укравтопроме.

Так, больше всего в прошлом месяце было зарегистрировано автомобилей французской марки Renault (1422 шт.) Это на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте – Toyota (1175 машин).

На третьем месте – Kia (817 авто, что на 71% превышает прошлогодний спрос).

Четвертую строчку августовского рейтинга заняла Skoda (601 авто и +49%).

Также в пятерке лидеров, несмотря на 5% падение регистраций, удержался Nissan (472 авто).

Кроме того, в Топ-10 рынка новых легковых авто отчетного месяца вошли: Volkswagen (453 авто, +45%); Hyundai (381 авто, -16%); Mazda (232 авто, -26%); Audi (219 авто, +103%); Suzuki (200 машины, -28%).

Бестселлером августа вновь стал автомобиль KIA Sportage (711 покупателей).

Всего с начала года рынок новых легковых автомобилей достиг показателя 54,6 тыс. шт., это на 2% больше, чем годом ранее, отметили в Укравтопроме.

В этом году в Украине впервые более 400 тысяч первоклассников

Напомним:

За шесть месяцев 2019 года первую регистрацию новых автомобилей в Украине получили 3950 новых легковых автомобилей - это на 13 авто больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июле 2019 года украинцы приобрели и зарегистрировали 7600 новых легковых авто - по сравнению с июлем 2018 года рынок новых авто вырос на 14%.

Также ранее стало известно, что импорт авто в Украину за год вырос в 3,4 раза.

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Украина, Рекорд, Автомобили, Авто, Спрос на новые автомобили.
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