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Приметы и обряды на 3 сентября - День Фаддея
Приметы и обряды на 3 сентября - День Фаддея

Приметы и обряды на 3 сентября - День Фаддея

Приметы и обряды на 3 сентября - День Фаддея
07:42 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В православной церкви 3 сентября отмечается день святого Фаддея – одного из 70 апостолов, который не входил в число ближайших апостолов.

Родился Фаддей в городе Эдессе на территории Сирии. Однажды, придя в Иерусалим на один из праздников, Фаддей услышал, как проповедовал Иоанн Предтеча. В результате, Фаддей решил принять от него крещение в водах реки Иордан. Значительно позднее Фаддей встретил самого Иисуса и стал его учеником. После казни Христа и его Божественного воскрешения Фаддей отправился с проповедью в Месопотамию и Сирию. Многих людей ему удалось обратить в веру в своем родном городе, и христианство в результате принял даже правящий князь Авграй, а также несколько языческих жрецов. Очень часто проповеди Фаддея сопровождались чудесами. Например, сам Авграй излечился от проказы, когда встретился с апостолом. Он очень хотел наградить Фаддея, но тот отказался от всего и ушел проповедовать в другие города. Оказавшись в Вирите (сейчас известном, как Бейрут), Фаддей основал там церковь и после этого вскоре умер.

Принято было убирать лен на Фаддея. Тем более что почиталась память мученицы по имени Васса Алонская (Василиса). Говорили: "Баба Василиса о льнах радеет". Лен сначала сжимали и раскладывали на лугах для "улежания" - из него должна была выйти лишняя влага, что сделало бы сам лен очень гибким и мягким. Впоследствии лен использовали для производства одежды. Женщины 3 сентября собирались по вечерам в доме у какой-нибудь вдовы, приносили с собой работу и коротали время в беседах и трудах.

Знаменательные события в истории: 3 сентября 2019 года
Знаменательные события в истории: 3 сентября 2019 года Читать полностью

Народные приметы на 3 сентября

Если в этот день стоит хорошая погода, то, согласно приметам, в течение следующих 4-х недель будет тоже тепло и солнечно, без дождей.

Много желудей уродилось – на Рождество будет много снега.

Мыши делают гнезда на копнах – по приметам, осень будет дождливой и долгой.

Люди, которые родились 3 сентября, могут быть хорошими целителями. В качестве оберега им стоит носить талисманы с карнеолом и халцедоном.

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Осень, Приметы, Народные приметы, Обряды, 3 сентября, День Фаддея.
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