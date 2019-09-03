"Летние" дожди, грозы и шквалы уже в Украине: погода на 3 сентября

Новости Украины:Летняя погода постепенно покидает территорию Украины, сменяясь на слегка прохладную и дождливую.

В большинстве областей Украины во вторник, 3 сентября, ожидаются дожди, грозы и шквалы. Температура днем от 27 до 32°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"3 сентября переменная облачность. В западных, Житомирской, Винницкой, днем также местами в Киевской, Черниговской, Одесской, Николаевской и большинстве центральных областей кратковременные дожди, грозы, в западной части местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м/сек", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что температура ночью составит 14-19°, на побережье морей до 21°, в Карпатах и на закарпатье 9-14°; днем 27-32°, в западных областях 20-25°, на Волыни и Львовщине 14-19°.

Прогноз погоды на вторник, 3 сентября, по Украине:

Ужгород – +24...+26, дождь, гроза

Львов – +17...+19, дождь, гроза

Ивано-Франковск – +20...+22, дождь, гроза

Тернополь – +22...+24, дождь, гроза

Черновцы – +24...+26, дождь, гроза

Хмельницкий – +24...+26, дождь, гроза

Луцк – +16...+18, дождь, гроза

Ровно – +19...+21, дождь, гроза

Житомир – +24...+26, дождь, гроза

Винница – +29...+31, дождь, гроза

Одесса – +29...+31, дождь, гроза

Николаев – +29...+31, дождь, гроза

Херсон – +30...+32, переменная облачность

Симферополь – +28...+30 переменная облачность

Кропивницкий – +29...+31, переменная облачность

Черкассы – +29...+31, дождь, гроза

Чернигов – +29...+31, дождь, гроза

Сумы – +28...+30, переменная облачность

Полтава – +29...+31, переменная облачность

Днепр – +29...+31, переменная облачность

Запорожье – +29...+31, переменная облачность

Донецк – +28...+30, переменная облачность

Луганск – +27...+29, переменная облачность

Харьков – +28...+30, переменная облачность

Киев – +29..+31, дождь, гроза

Прогноз погоды на 3 сентября

Также синоптики предупреждают, что 3 сентября в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек. 3-6 сентября в Украине, кроме большинства районов западных областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 3 сентября переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 17-19°, днем около 30°.

В Киевской области во вторник облачно. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°.

Прогноз погоды на 4 сентября

4-5 сентября в Украине переменная облачность. 4 сентября в Украине, кроме восточной части, Крыма и Приазовья, 5 сентября в южных, центральных и восточных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, в Крыму и восточной части северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°, в южных и восточных областях ночью 13-18°, днем 25-30°.

В Киеве и столичной области 4-5 сентября переменная облачность. 4 сентября местами кратковременный дождь, гроза; 5 сентября без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/сек. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.

По словам синоптика, Натальи Диденко, похолодание с дождями 3 сентября придут на Запад Украины.

"Температура воздуха снизится до + 18 + 23 градусов. В Хмельницкой и Тернопольской еще до +26, а вот на Волыни, Ровенщине и, конечно, в Карпатах, будет еще свежее, + 15 + 18 градусов. Большая часть территории Украины и не думает об осени - сухо и жарко, + 27 + 33 градуса.

Дожди с локальными грозами пройдут на Западе, также влажность может коснуться Житомирщины и Киевщины. И все же в основном - сухо.

В Киеве завтра, 3 сентября, будет жарко, около 30 градусов, солнечно, однако есть вероятность влажных облаков", - написала синоптик в своем Facebook.

"Лето, хотя уже и шквальное, продолжается", - резюмировала Диденко.