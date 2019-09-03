Новый министр культуры готов стать донором органов

Новоназначенный министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил о готовности стать донором органов в случае "неспособности жить".
Об этом зашла речь на встрече по разработке гуманитарной стратегии для представителей благотворительных фондов и общественных организаций.
Соответствующее видео у себя на странице в Facebook опубликовала основательница Всеукраинской платформы донорства "iDonor" Ирина Заславец.
Подтверждая готовность стать донором, Бородянский задавал вопрос об этом и всем остальным присутствующим на встрече. При этом большинство из них также выразили свое согласие.