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Реформа ВСУ затронет все органы управления

Реформа ВСУ затронет все органы управления
16:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:После реформирования ВСУ полномочия Минобороны и Генштаба будут разграничены.

Реформирование украинской армии предусматривает четкое разграничение полномочий между всеми органами военного управления в системе применения Вооруженных сил Украины.

Об этом в интервью АрміяInform рассказал первый заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Колесник.

Сутью этих мероприятий (изменений в реформировании ВСУ — ред.) является достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления в системе применения Вооруженных сил Украины. И в первую очередь эта трансформация коснется разделения функций между Министерством обороны Украины и Генеральным штабом ВСУ. Ведь по принципам стран НАТО оборонное ведомство как орган центральной власти должно осуществлять демократический гражданский контроль над Вооруженными силами, ресурсное обеспечение армии, а также определять оборонную политику, а Генеральный штаб - реализовывать ее, - пояснил Колесник.

По его словам, в Вооруженных силах произойдет разграничение полномочий между органами военного управления, осуществляющих создание (развитие, подготовку, комплектование, обеспечение ВСУ) и применения войск. Задачи, связанные с генерированием, будут возложены на Генеральный штаб, а применение ВСУ станет функцией командования Объединенных сил совместно с органами военного управления оперативного уровня, в том числе оперативных и воздушных командований, командования морской пехоты и десантно-штурмовых войск, а также морского командования.

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"Кроме того, будет осуществлено разграничение должностей начальника Генерального штаба и Главнокомандующего Вооруженных сил Украины с одновременным переходом Генерального штаба, штабов видов и штабов оперативного уровня Вооруженных сил на J-структуру. Это даст возможность улучшить систему управления, поскольку будет четко регламентировано: кто отвечает за подготовку, а кто за применение Вооруженных сил", - сообщил Колесник.

Он добавил, что такие трансформации в ВСУ будут завершены до конца 2020 года. Разграничение должности начальника Генштаба и Главнокомандующего ВСУ, а также реформирования командований планируется выполнить до конца нынешнего года.

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НАТО, ВСУ, Минобороны Украины, Игорь Колесник, Генштаб Украины.
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