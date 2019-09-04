Скачать
Среда, 04.09.2019
В Украине будут отмечать День безопасности пациентов: названа дата
В Украине будут отмечать День безопасности пациентов: названа дата
Лучше бы уволили Столара: реакция Гончарука на увольнение Кличко
Лучше бы уволили Столара: реакция Гончарука на увольнение Кличко
Шевченко, Христич и Дерюгина удостоились именных звезд
Шевченко, Христич и Дерюгина удостоились именных звезд
Умер культовый фешн-фотограф Питер Линдберг (Фото)
Умер культовый фешн-фотограф Питер Линдберг (Фото)

СБУ заблокировала механизм финансирования "ДНР"

СБУ заблокировала механизм финансирования "ДНР"
17:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твитер

Новости Украины:Механизм террористической деятельности "ДНР" проходила через реализацию лекарственных средств в Киеве.

Служба безопасности Украины блокировала в Киеве и Днепре механизм финансирования террористической деятельности так называемой "ДНР" через реализацию лекарственных средств.

Как сообщил в среду пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что с 2015 года фигуранты дела (часть из них до 2014 года - высокопоставленные чиновники) создали несколько аптечных сетей, зарегистрированные и действовавшие как на подконтрольной украинской власти территории, так и в "ДНР". Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки действующему законодательству Украины, злоумышленники систематически перечисляли средства в "налоговые" органы псевдореспублики.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы фигурантов дела в Киеве и Днепре, изъяли наличные средства, слитки драгоценных металлов и другие ценности на сумму более 5 млн грн. Кроме того, обнаружены мобильные телефоны с перепиской по проведению незаконной деятельности, компьютеры и серверное оборудование, на которых хранятся данные о деталях функционирования механизма, документация финансово-хозяйственного характера, свидетельствующая о взаимодействии фигурантов с представителями "ДНР", а также документы по операциям по выводу средств подконтрольных предприятий в теневой оборот.

На Донетчине директор предприятия поставлял газ в "ДНР"

Руководителю аптечных сетей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма), ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Террор, ДНР, Нацполиция, Схемы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: модный деловой дизайн для офиса (Фото)
02 Кара Делевинь снялась топлес для обложки глянца (Фото)
03 Переход Коноплянки из Шальке в Шахтер: названа сумма трансфера
04 Семь изменений в Конституции: какие важные законопроекты проголосованы в Раде
05 Полезные привычки, которые уберегут вас от рака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кабмин назначил своего представителя в Раде
Кабмин назначил своего представителя в Раде
Холода продолжаются: прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября
Прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября
&quot;Может быть конструктивный разговор&quot;: Скалецкая - о легализации медицинского каннабиса
Скалецкая - о легализации медицинского каннабиса
Во имя Земли: NASA и ESA объединяются
Во имя Земли: NASA и ESA объединяются
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь