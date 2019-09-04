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Административный суд Киева приостановил ликвидацию УПЦ КП

Административный суд Киева приостановил ликвидацию УПЦ КП
23:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:ОАСК приостановил ликвидацию УПЦ КП запретив любые действия с имуществом церкви.

Окружной административный суд Киева запретил совершать любые действия по управлению и распоряжению имуществом Религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата".

Об этом говорится в постановлении ОАСК от 4 сентября, которое обнародовала пресс-служба Киевской патриархии.

Согласно сообщению, Киевская патриархия УПЦ КП подала судебный иск о незаконности регистрационных действий Министерства культуры Украины "О прекращении Киевской патриархии УПЦ КП и регистрации образования ликвидационной комиссии Киевской патриархии УПЦ КП во главе с Яременко А. В. (митрополитом Черкасским ПЦУ Иоанном)".

В Киевской патриархии также отмечают, что 21 августа по заявлению митрополита Черкасского ПЦУ Иоанна были заблокированы счета Киевской патриархии, открытые в "Ощадбанке Украины".

Поэтому, говорится в сообщении, адвокаты Киевской патриархии УПЦ КП подали в Окружной административный суд Киева заявление об обеспечении иска. В иске, в частности, говорится о запрете митрополиту Черкасскому ПЦУ Иоанну "совершать любые действия по распоряжению и управлению имуществом Киевской патриархии УПЦ КП и совершать любые действия по прекращению и ликвидации Религиозной организации "Киевская патриархия УПЦ КП" до вступления решения по данному делу в законную силу.

"Сегодня, 4 сентября, Окружной административный суд города Киева полностью удовлетворил заявление адвокатов Киевской патриархии УПЦ КП по обеспечению упомянутого иска. Отныне Яременко А. В. (митрополиту Черкасскому ПЦУ Иоанну) запрещено совершать любые действия по распоряжению и управлению имуществом Киевской патриархии УПЦ КП и совершать любые действия по прекращению и ликвидации Религиозной организации "Киевская патриархия УПЦ КП" до вступления решения по данному делу в законную силу", - заявили в Киевской патриархии.

Как сообщалось ранее, 20 июня почетный патриарх Филарет ПЦУ созвал "поместный собор", на котором объявил о восстановлении ликвидированной УПЦ Киевского патриархата и непризнании томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

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Филарет заявил, что ПЦУ стала зависимой от Константинопольского патриарха. Также он раскритиковал полученное украинской церковью название. По его словам, название церкви должно звучать как "Украинская православная церковь".

22 августа Филарет призвал предстоятеля Православной церкви Украины Епифания отозвать письмо в "Ощадбанк" по поводу счетов Киевской патриархии и не вмешиваться в дела УПЦ КП.

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Киев, Суд, УПЦ, Патриарх Филарет, УПЦ КП.
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