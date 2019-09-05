Возможная выдача Цемаха России: Группа депутатов ЕП обратилась к Зеленскому

Новости Украины:Группа депутатов Европарламента в письме просит Зеленского не выдавать России украинца Цемаха, подозреваемого в причастности к трагедии МН17.

Депутаты Европейского парламента написали письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не выполнять просьбу Москвы выдать в рамках обмена пленными украинского гражданина Цемаха, которого подозревают в причастности к трагедии МН17. Свою подпись поставили 40 политиков.

Соответствующее письмо размещено на сайте инициатора, депутата Кати Пири (Kati Piri, Нидерланды, группа Прогрессивного Альянса Социалистов и Демократов)

Подписанты констатируют, что им стало известно, что Российская Федерация обратилась к Украине с просьбой передать Владимира Борисовича Цемаха в рамках обмена пленными между Россией и Украиной.

"Цемах - бывший командир пророссийскими силами противовоздушной обороны на неконтролируемой государством территории так называемой "Донецкой народной республики" и является ключевым подозреваемым в трагедии пассажирского рейса MH17, сбитого 17 июня в восточной Украине из российской ракеты БУК", - говорится в письме.

При этом политики отмечают, что в то время, как они "понимают контекст, в котором происходят такие переговоры, Цемах является подозреваемым в уголовном расследовании, связанном с падением рейса MH17". Также, по их мнению, важно, чтобы Цемах дал показания Объединенной следственной группе, что имеет "огромное значение для эффективного судебного преследования участвующих стран"

"Цемах является гражданином Украины и находится под стражей. Резолюция 2166 СБ ООН требует, чтобы те, кто прямо или косвенно ответственен за уничтожение MH17, были привлечены к ответственности и предстали перед судом. Европейский парламент и Европейский совет неоднократно заявляли о своей полной поддержке работы Объединенной следственной группы. Все государства, которые могут оказать помощь в расследовании и судебном преследовании виновных, должны в полной мере сотрудничать с проводимым уголовным расследованием", - заявляют подписанты.

В этой связи они выразили надежду, что это письмо привлечет должное внимание с тем, чтобы в отношении всех жертв и тех, кто потерял своих близких, была восстановлена справедливость.

Комментируя письмо, Кати Пири назвала "странной" просьбу России о выдаче украинского гражданина. "Это говорит о том, что российское правительство хочет предотвратить появление этого подозреваемого в суде", - считает она.

Среди подписантов такие известные политики, как Радослав Сикорский (Польша), Питер ван Дален (Нидерланды), Марек Белка (Польша), Андриус Кубилиус (Литва), Раса Юнкевичине (Литва), Сандра Калниете (Латвия) и другие.