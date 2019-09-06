Лето вернулось: прогноз погоды на 6 сентября (Карта)

Погода в Украине в пятницу, 6 сентября, будет солнечной с легкой облачностью в отдельных регионах.
Местами дожди ожидаются в Приазовье и Крыму, на севере Левобережья и в центральных областях, температура днем 23-28°.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"Ночью в Приазовье и Крыму, днем на севере Левобережья и в центральных областях местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северных направлений, 5-10 м/сек. Температура в западных, большинстве северных и Винницкой областях днем 20-25°; на остальной территории днем 23-28°, на юге до 30°.
В Киеве и области без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/сек. В столице температура днем 23-25°, в Киевской области днем 20-25°.
Погода на 6 сентября
Прогноз погоды на пятницу, 6 сентября, по Украине:
Синоптик Наталья Диденко обещает "много солнца, немного красивых белых облаков, сухой воздух с повиванням северо-восточного ветра и комфортную температуру воздуха".
На выходные осадки не прогнозируются, лишь 8 сентября в западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19° (7 сентября в западных областях 8-13°); днем 23-28°, в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях до 30°, 8 сентября в Волынской и Львовской областях около 20°.