Скачать
Пятница, 06.09.2019
Порошенко вновь не пришел на допрос в ГБР
Порошенко вновь не пришел на допрос в ГБР
Разумков уверяет, что препятствий работе журналистов в Верховной Раде не будет
Разумков уверяет, что препятствий работе журналистов в Раде не будет
Игрок Динамо попал в топ-5 самых дорогих исполнителей на своей позиции в ЛЕ
Цыганков попал в топ-5 самых дорогих вингеров Лиги Европы
Метеорологи создали видео с ураганом Дориан (Видео)
Метеорологи создали видео с ураганом Дориан (Видео)

Лето вернулось: прогноз погоды на 6 сентября (Карта)

Лето вернулось: прогноз погоды на 6 сентября (Карта)
09:49 Сегодня Телеграф Телеграф

Новости Украины:В пятницу, 6 сентября, дожди практически покинули Украину. а температура вернулась к летним показателям.

Погода в Украине в пятницу, 6 сентября, будет солнечной с легкой облачностью в отдельных регионах.

Местами дожди ожидаются в Приазовье и Крыму, на севере Левобережья и в центральных областях, температура днем 23-28°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Ночью в Приазовье и Крыму, днем на севере Левобережья и в центральных областях местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северных направлений, 5-10 м/сек. Температура в западных, большинстве северных и Винницкой областях днем 20-25°; на остальной территории днем 23-28°, на юге до 30°.

В Киеве и области без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/сек. В столице температура днем 23-25°, в Киевской области днем 20-25°.

Погода на 6 сентября

Прогноз погоды на пятницу, 6 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +23...+25, переменная облачность
  • Львов – +21...+23, переменная облачность
  • Ивано-Франковск – +21...+23, переменная облачность
  • Тернополь – +22...+24, переменная облачность
  • Черновцы – +23...+25, переменная облачность
  • Хмельницкий – +22...+24, переменная облачность
  • Луцк – +22...+24, переменная облачность
  • Ровно – +22...+24, переменная облачность
  • Житомир – +22...+24, дождь
  • Винница – +23...+25, переменная облачность
  • Одесса – +24...+26, переменная облачность
  • Николаев – +27...+29, переменная облачность
  • Херсон – +26...+28, переменная облачность
  • Симферополь – +25...+27, переменная облачность
  • Кропивницкий – +25...+27, переменная облачность
  • Черкассы – +22...+24, переменная облачность
  • Чернигов – +22...+24, переменная облачность
  • Сумы – +24...+26, дождь
  • Полтава – +24...+26, дождь
  • Днепр – +27...+29, дождь
  • Запорожье – +27...+29, переменная облачность
  • Донецк – +26...+28, переменная облачность
  • Луганск – +25...+27, переменная облачность
  • Харьков – +26...+28, переменная облачность
  • Киев – +22..+24, переменная облачность

Синоптик Наталья Диденко обещает "много солнца, немного красивых белых облаков, сухой воздух с повиванням северо-восточного ветра и комфортную температуру воздуха".

Смертельный ураган "Дориан" на Багамах унес 30 жизней

На выходные осадки не прогнозируются, лишь 8 сентября в западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19° (7 сентября в западных областях 8-13°); днем 23-28°, в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях до 30°, 8 сентября в Волынской и Львовской областях около 20°.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Погода, Лето, Сентябрь, Прогноз погоды, 6 сентября, Погода 6 сентября.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский обсудил с сенаторами США поддержку Украины
02 Гороскоп на завтра, 6 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Стефанчук назвал главную ошибку новой Верховной Рады
04 Виноград: чем полезна всеми любимая осенняя ягода
05 Стефанчук: "Слуга народа" и Зеленский "сверят часы"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Массовые отравления по Украине: в больницах остаются 67 людей
Отравления по Украине: ситуация 6 сентября
Лето вернулось: прогноз погоды на 6 сентября (Карта)
Лето вернулось: прогноз погоды на 6 сентября (Карта)
Джонсон: Ситуация с Brexit требует внеочередных выборов
Джонсон: Ситуация с Brexit требует выборов
Маникюр 2019: свежие идеи нейл-арта на осень (Фото)
Маникюр 2019: свежие идеи нейл-арта на осень (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь