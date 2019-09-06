Чиновникам запретили покупать блокноты с золотом

Новости Украины:Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет считает дорогую канцелярию пустой тратой денег.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет поручил прекратить закупку правительством ненужной канцелярии, среди которой и блокноты с золотым тиснением.

Об этом он сообщил в Instagram и выложил фото с этими блокнотами из Кабмина.

"Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством различных блокнотов. Некоторые из них - с золотым тиснением. Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина - и подавно", - написал Дубилет.Министр сообщил, что он поручил прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5.

Напомним, министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет обещал ежедневно в Instagram выкладывать "зарисовки о внутренней кухне" правительства.